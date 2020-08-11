Назван район Москвы с самым дешевым съемным жильем

Самые бюджетные варианты на рынке съемного жилья столицы чаще всего встречаются в районе Солнцево, выяснили эксперты "Инком-Недвижимость".

Недорогие квартиры в старых границах Москвы также можно найти в районах Молжаниновский, Ново-Переделкино, Бескудниковский и Бирюлево Западное. Судя по подсчетам экспертов, "однушки" в среднем сдаются за 31 тысячу рублей в месяц, "двушки" - за 42 тысячи рублей, а "трешки" - за 49 тысяч рублей.

Чаще всего москвичи сдают однокомнатные квартиры, а наибольшим спросом обычно пользуются комнаты.