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11.08.2020 16:23
Рубрика: Общество

Под Калугой стартовала крупнейшая в России поисковая экспедиция

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
В Калужской области стартовала крупнейшая в России военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе". Более 600 поисковиков из 25 регионов и военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона МО РФ собрались у мемориала "Зайцева гора" в Барятинском районе близ деревни Цветовка, чтобы выработать общие подходы к полевой и архивной работе, сообщает сайт Поискового движения России.

По словам ответственного секретаря "Поискового движения России" Елены Цунаевой, это будет своего рода "поисковый Селигер". В течении двух недель в ходе военно-исторической экспедиции будет проводиться не только поисковая работа, но и большая образовательная программа. Под Зайцевой горой собрались как ветераны поискового движение, так и те, для кого это первая экспедиция. Молодых познакомят с азами военной археологии, ориентирования на местности, расскажут, по каким приметам можно найти массовое захоронение, научат систематизации полученной информации. Для начинающих подготовлена учебная программа "Школа поисковика", которая впервые пройдет в онлайн и офлайн-режимах.
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- Мы собираемся здесь все вместе для того, чтобы поучиться друг у друга. Мы собираемся здесь из разных уголков нашей Родины для того, чтобы обменяться опытом, поделиться тем, что нас волнует, обсудить, куда нам двигаться дальше. Мы собираемся здесь для того, чтобы поработать ради наших защитников Отечества, ради тех, кто не дожил, ради тех, кто не построил, не написал книг, не выучился, не сочинил песню, - приветствовала Елена Цунаева участников экспедиции. - Я от всей души поздравляю нас с тем, что несмотря на все сложности, наш "Фронт" начинается. Поздравляю командиров и бойцов, которые смогли приехать на фронт. Желаю нам всем удачи. Чтобы каждый боец нашего "Фронта" нашел всего бойца. И чтобы у каждого бойца был медальон, и мы смогли прочитать имя.

Впервые проект "Фронт" был запущен в 2014 году именно здесь у мемориала "Зайцева гора". Этот проект проводится в боевых регионах и в этом году он вновь вернулся на Калужскую землю. За эти в годы прошло 20 экспедиций "Фронта", в которых побывали более десяти тысяч поисковиков, как нашей страны, так и стран ближнего зарубежья.

- Сегодня мы видим много попыток переписать историю. И здесь ваша работа в авангарде той деятельности по сохранению исторической памяти, справедливости, - подчеркнул начальник управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов.

Бои в районе высоты 269,8 "Зайцева гора" в Калужской области - один из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны. На этом сравнительно небольшом пятачке в боях за овладение Варшавским шоссе полегло более ста тысяч бойцов. Занять эту высоту для наших означало взять контроль над большой территорией, перерезать вражеские коммуникации и иметь возможность соединиться с частями, которые действовали под Вязьмой. Здесь советские войска столкнулась с глубокоэшелонированной обороной противника. Бои на этом участке продолжались с февраля 1942 до марта 1943 года.

Справка "РГ"

Мемориальный комплекс "Зайцева Гора" создан в 1959 году на месте захоронения воинов 50-й армии. 15 ноября 1959 года был установлен памятник советскому солдату. Авторы - архитектор В.П. Федоров, скульптор А.Г. Писаревский. Прообразом фигуры солдата стал старший лейтенант 698 полка 146-ой стрелковой дивизии Ф.В. Клименко. 9 мая 1972 года был открыт военно-исторический музей "Зайцева Гора". Всего в музее хранится более 4,5 тысяч экспонатов. В 2014 году населенным пунктам Зайцева Гора и Цветовка было присвоено почетное звание Калужской области "Рубеж воинской доблести" за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории этих деревень Зайцева Гора и Цветовка. В честь этого события в августе 2015 года на территории комплекса был установлен обелиск. В этом году накануне Дня Победы на территории мемориального комплекса был зажжен Вечный огонь. До этого огонь здесь зажигали лишь по особым датам, теперь же сюда проведен газ и он будет гореть независимо от погодных условий.

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