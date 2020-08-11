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11.08.2020 22:58
Рубрика: Власть

Следователи выяснят причины вспышки COVID в летнем лагере под Иваново

В одном из детских летних лагерей в Лежневском районе Ивановской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Следователи регионального комитета СК РФ начали по этому поводу доследственную проверку.

Фото: Дмитрий Куракин/пресс-служба Минздрава России
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"Проводится доследственная проверка по фактам массового заражения детей коронавирусной инфекцией в одном из оздоровительных учреждений региона (ч. 1 ст. 238 УК РФ), - уточнили в СК РФ. - Поводом к проведению проверки послужила информация в СМИ о выявлении COVID-19 у более чем пятидесяти детей и 6 сотрудников детского оздоровительного лагеря "Улыбка", расположенного в Лежневском районе Ивановской области".

Сейчас следователи выясняют источник заражений и уточняют круг зараженных. Процессуальное решение будет принято позже, сообщили в ведомстве.

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