Следователи выяснят причины вспышки COVID в летнем лагере под Иваново

В одном из детских летних лагерей в Лежневском районе Ивановской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Следователи регионального комитета СК РФ начали по этому поводу доследственную проверку.

"Проводится доследственная проверка по фактам массового заражения детей коронавирусной инфекцией в одном из оздоровительных учреждений региона (ч. 1 ст. 238 УК РФ), - уточнили в СК РФ. - Поводом к проведению проверки послужила информация в СМИ о выявлении COVID-19 у более чем пятидесяти детей и 6 сотрудников детского оздоровительного лагеря "Улыбка", расположенного в Лежневском районе Ивановской области".

Сейчас следователи выясняют источник заражений и уточняют круг зараженных. Процессуальное решение будет принято позже, сообщили в ведомстве.