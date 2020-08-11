Собянин утвердил выплаты участникам Всероссийской олимпиады школьников

Размеры поощрительных выплат из бюджета столицы участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников утверждены на заседании правительства Москвы.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Минпросвещения России отменило заключительный этап Всероссийской олимпиады 2019-2020 учебного года, в котором имели право принять участие 1 тысяча 657 московских школьников. Из них 540 выпускников 11 классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа, приказом министерства были признаны призерами Всероссийской олимпиады. Плюс 154 выпускника 11 классов, ставшие победителями и призерами олимпиады 2018-2019 учебного года и имевшие право участвовать в заключительном этапе текущего года без прохождения регионального этапа. Победителями признаны и 963 учащихся 6-10 классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа текущего года.

Правительство Москвы приняло поощрить выплатами из бюджета 1 тысячу 904 школьников, членов сборной столицы, которые должны были выступать на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по нескольким предметам.

Выпускники 11 классов, признанные призерами ВсОШ текущего года, получат по 300 тысяч рублей. Остальные члены сборной - по 100 тысяч рублей. В пресс-службе правительства Москвы напомнили, что в прошлом победители заключительного этапа ВсОШ получили поощрительные выплаты по 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч рублей, члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест, - 100 тысяч.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учеников 4-11-х классов. Проходит она в четыре этапа: школьном, муниципальном, региональном и заключительном. Победители и призеры финала олимпиады могут без экзаменов поступить в российские вузы на специальности, соответствующие профилю олимпиады.