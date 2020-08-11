В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты

Настоящий арсенал нашли в квартире жителя одного из московских домов на улице Малой Переяславской.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что хозяина этого оружейного склада вычислили и задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из ЦПЭ УВД по Северо-Западному административному округу при участии ФСБ России.

Ирина Волк рассказала, что изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов. Там же находилось оборудование, которое использовалось для изготовления и внесения изменений в конструкцию огнестрельного оружия и боеприпасов.

Экспертиза уже выяснила, что один из изъятых пистолетов относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию промышленного изготовления и пригоден к стрельбе, а более 90 патронов являются боеприпасами. Остальные предметы сейчас направлены на судебную баллистическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.