В Москве число новых случаев COVID-19 в августе снизилось на 63%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 694 новых случая заражения. Среднесуточное число новых случаев COVID-19 за август на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28.

Роспотребнадзор считает этот показатель важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе. Тот факт, что уже более месяца показатель не превышает единицы, говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве.

Среди вновь выявленных случаев 55,6% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% - от 46 до 65 лет, 7,2% - от 66 до 79 лет, еще 4,5% - старше 80 лет. Дети составляют 8,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медицинское наблюдение.