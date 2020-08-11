Новости

В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
"Яндекс" запустил платформу для самозанятых 12:48
Про друга Губки Боба Патрика снимут отдельный сериал 12:41
Зеленский подписал закон об игорном бизнесе 12:40
Региональные вузы получили более 9 тысяч дополнительных бюджетных мест 12:36
Корректировка соглашения с Кипром даст бюджету РФ 130-150 млрд рублей 12:36
Синоптики рассказали, почему прогноз погоды не всегда сбывается 12:28
Фальков: Дипломы получили более полумиллиона выпускников вузов 12:27
У вокалиста Entombed Петрова диагностирован неоперабельный рак 12:25
Путин назвал несправедливым снижение выплат медикам из-за пандемии 12:21
Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса 12:16
В Финляндии вводят обязательный карантин после путешествий 12:02
В Москве на 60 процентов вырос объем собранного вторсырья 11:50
Первый канал в годовщину гибели Цоя покажет последний концерт группы "Кино" 11:47
Назван район Москвы с самым дешевым съемным жильем 11:40
Путин: Впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса 11:32
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой 11:28
Заразившаяся COVID-19 певица Рита Дакота госпитализирована 11:23
В Совфеде оценили информацию о задержке строительства "Северного потока-2" 11:14
В Рио-де-Жанейро место на пляже теперь придется бронировать 11:05
В Москве число новых случаев COVID-19 в августе снизилось на 63% 11:01
В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 11:50
Рубрика: Общество

В Москве на 60 процентов вырос объем собранного вторсырья

Текст: Ирина Огилько

За первое полугодие 2020 года объем вторсырья, собранного в рамках программы раздельного сбора мусора в Москве, вырос на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры привел журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За шесть месяцев на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда этот показатель составил 257 тысяч тонн", - отметил Петр Бирюков.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Какие страны готовы покупать наш мусор и можно ли на этом заработать

По его словам, увеличение доли собранного вторсырья свидетельствует о том, что москвичи активно принимают участие в программе раздельного сбора мусора. Он напомнил, что программа стартовала с 1 января, для ее реализации в столичных дворах и около объектов социальной сферы было оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

"Мы постарались сделать раздельный сбор мусора максимально простым и удобным, именно поэтому была выбрана двухконтейнерная система - синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов, - подчеркнул Петр Бирюков. - Увеличение объема собранного вторсырья - это первый результат проводимой работы".

Он отметил, что чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья. Это позволит снизить объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах и улучшит экологическую ситуацию.

В комплексе ЖКХ надеются, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, правда, при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.

В регионах Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя
МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок
Турция установила новые правила въезда в страну
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше