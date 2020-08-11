В Москве на 60 процентов вырос объем собранного вторсырья

За первое полугодие 2020 года объем вторсырья, собранного в рамках программы раздельного сбора мусора в Москве, вырос на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры привел журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За шесть месяцев на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда этот показатель составил 257 тысяч тонн", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, увеличение доли собранного вторсырья свидетельствует о том, что москвичи активно принимают участие в программе раздельного сбора мусора. Он напомнил, что программа стартовала с 1 января, для ее реализации в столичных дворах и около объектов социальной сферы было оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

"Мы постарались сделать раздельный сбор мусора максимально простым и удобным, именно поэтому была выбрана двухконтейнерная система - синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов, - подчеркнул Петр Бирюков. - Увеличение объема собранного вторсырья - это первый результат проводимой работы".

Он отметил, что чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья. Это позволит снизить объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах и улучшит экологическую ситуацию.

В комплексе ЖКХ надеются, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, правда, при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.