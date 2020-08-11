На Воробьевых горах открылся новый аттракцион - зиплайн-трасса, или, проще говоря, современная тарзанка. Длиной 700 метров, преодолеть ее можно за минуту со скоростью 60 км/час. В будущем Скайпарке Москвы это первый аттракцион, а сам Скайпарк станет вторым в России после сочинского. Со страхом перед высотой опробовали новинку и корреспонденты "РГ".

Смотровая площадка на Воробьевых горах пустует лишь в плохую погоду. С нее открывается прекрасный вид на храм Христа Спасителя, Деловой центр и Лужники. Чтобы попасть с высокого берега к пологой Лужнецкой набережной, еще недавно нужно было ехать на канатной дороге, на метро или идти пешком через метромост. Теперь, насладившись видом с гранитного парапета, в 50 метрах слева от смотровой площадки покупаешь билет и за минуту оказываешься на другом берегу. Но прежде чем продать билет, кассир на первом этаже нового павильона измерит вес покупателя. Кататься на аттракционе можно лишь людям в весовой категории от 40 до 110 кг. Те, кто легче, могут застрять над Москвой-рекой, а те, кто тяжелее - долетят слишком быстро, какой уж там комфорт! Не пускают на аттракцион и пассажиров младше 10 лет, а также беременных и пьяных. Точка отправления находится на втором этаже. Здесь же расположены стеллажи с оборудованием и три оператора аттракциона. От павильона тянутся три мощных стальных троса до пункта прибытия - на крышу нижней станции "Лужники" канатки. Спуститься на тарзанке одновременно могут трое - каждый по своему тросу. Планируется, что позже ездить можно будет в тандеме с детьми на одном тросе. Оборудование уже закуплено, но пока еще нет разрешения на его установку.

- Механизм работы аттракциона основан на силе притяжения земли, поэтому в зависимости от своего веса человек набирает скорость полета. Перепад высоты - 50 метров, - рассказал "РГ" гендиректор Скайпарка в Москве Грем Уорски. - Это почти детское развлечение. Свободного падения здесь нет. Видел более простые аналоги у вас в парках, только летят дети метров 50 и прямо над землей. У нас же летишь над деревьями, над рекой. Длина аттракциона - 700 метров.

Пропускная способность аттракциона - 40-50 человек в час. Уорски рассчитывает, что работать аттракцион будет ежедневно, кроме дней, когда задуют сильные ветра или случатся большие морозы. "Это связано не с безопасностью, а с комфортом гостей. Вряд ли кому-то захочется ехать в открытом кабриолете при -20", - поясняет "РГ" Уорски.

Покупаем билет. Надпись на нем гласит, что использовать его можно в течение месяца. "Был случай, что пара молодых людей испугалась, стоя около обрыва, - рассказал оператор аттракциона Антон Мороз. - Уговоры, что поездка безопаснее, чем на велосипеде, действия не возымели. Придут попозже, на сборы и преодоление страха есть месяц".

Стоять около обрыва и правда страшно, однако никуда прыгать, в отличие от банджи-джампинга (прыжки на эластичном канате), не нужно. Еще одна предосторожность: запускают новых гостей аттракциона лишь тогда, когда предыдущие ушли с тормозной площадки на финише. Стоя на площадке отправления, надеваем с помощью оператора специальное приспособление - тканевое сиденье с дырками для ног. Туловище обхватывают крепления и карабины. Сиденье крепится к металлической конструкции, напоминающей вешалку с поручнем, где вместо крюка расположены ролики. Эти ролики по канату и спускают пассажира. После того как все пристегнуто и проверено, оператор подталкивает сидящего. Ощущение, что никакого падения и не было: как ехала над полом, так и продолжаю ехать, точнее, парить над деревьями. Страшно, потом начинает нравиться. Но за пять метров до финиша срабатывает механизм торможения. Внизу встречают операторы. Дорога работает только в одну сторону. На землю с крыши нижней станции канатки спускаешься по эскалатору. Если же нужно вернуться на Воробьевы горы, стоит заранее купить комбинированный билет еще и на канатку. К слову, этим же маршрутом отвозят обратно надеваемую для спуска амуницию.

Среди гостей аттракциона встречаю самого возрастного банджи-джампера Книги рекордов Гиннесса Михаила Панова. Совершив 353 прыжка за четыре года (сейчас ему 67 лет), он в восторге от новинки: "Меня впечатлил ракурс на Деловой центр, буду ждать открытия другой части Скайпарка", - сказал он "РГ". Открыть ее предполагают в ближайшие три года. Как рассказал "РГ" основатель этих парков в России Дмитрий Федин, в Москве сделают не менее грандиозный проект, чем в Сочи. При этом новый парк будет рассчитан на отдых всей семьи. Мешать наслаждаться видами Москвы новый аттракцион не будет. Его планируют построить правее трассы зиплайна и ниже смотровой площадки. "Это будут две опоры, между которыми проходит консоль. Верхняя часть конструкции будет для экстремалов: на ней разместятся двое качелей, банджи высотой 50 метров с возможностью во время прыжка погрузиться в водоем. А в нижней части конструкции оборудуем веревочный городок - лабиринт высотой 30 метров", - делится планами Федин.

Пока же кроме зиплайна и канатной дороги на Воробьевых горах открылась еще одна новинка для любителей пляжных видов спорта. Для них оборудовали несколько кортов для игры в теннис, волейбол, футбол. Попасть сюда можно, высадившись на средней станции канатки. Вход на территорию и отдых в креслах - бесплатный, а вот за корт придется заплатить, аренда от 2 тыс. рублей в час.

Взрослый билет на зиплайн стоит 2 тыс. руб., детский - 1,5 тыс.