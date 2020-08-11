Начался капремонт прудов, прерванный из-за коронавируса. Времени до зимы осталось немного, поэтому вместо запланированных 30 водоемов почистят и благоустроят только четыре.

Удальцовские пруды, расположенные в русле реки Раменки, ждут ремонта давно - они построены еще в 1968 году во время благоустройства парка в честь 50-летия Октябрьской революции. Популярные в своих "университетских кварталах" сейчас они спущены. Береговая территория затянута строительной сеткой. Тракторы счищают с их дна накопившийся илистый слой. Ремонтники укрепляют берег. Как пояснил "РГ" представитель подрядчика Владимир Столяров, обитавшую в пруду живность пока переместили в соседние пруды. "После очистки сделаем водоупорный слой, чтобы не падал уровень воды. Запустим белого амура, карасей, для уток домики поставим, отремонтируем для людей набережные", - рассказал он.

По данным пресс-службы Мосводостока, такую же работу проведут и на Верхнем Удальцовском пруду. Как будет выглядеть прибрежная территория после ремонта, жители могут увидеть на стендах. Многие уже с интересом рассматривают, какие появятся тропы, беседки, рыбацкие места. А на Малом пруду в Коньково главная забота у специалистов - сделать так, чтобы он больше не пересыхал. Именно на это жаловались горожане. Завершить благоустройство планируется в октябре, как и на пруду в Ново-Переделкино.