В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция"

Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" пройдет 22 августа в усадьбе Захарово в Подмосковье. В программе open air более 30 концертов, спектаклей, лекций, презентаций и мастер-классов для всей семьи.

Авторами-вдохновителями фестиваля стали писатель, общественный деятель Захар Прилепин и продюсер, режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. И место они выбрали очень символическое - усадьбу Захарово, где находится Музей-заповедник А.С. Пушкина. Здесь, в бабушкином имении, великий поэт провел свое детство, впитывая музыку русского слова из сказок Арины Родионовны и постигая неповторимую красоту русской природы. Сюда же возвращался в самые трудные периоды своей жизни. Чтобы почувствовать особую атмосферу места, достаточно просто пройтись по дорожкам, по которым гулял Пушкин, или прикоснуться к деревьям, которые были немыми свидетелями взросления поэта.

"В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течет и развивается, - сказал художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. - И эта традиция сохраняет нас как людей, как нацию".

Прилепин добавил, что русская традиция всегда обращена к богу и миру и "противостоит миру унификации своим разнообразием, миру всепоглощающей скуки - своим жизнелюбием, миру равнодушия - своей теплотой и глубиной".

Участниками фестиваля в этом году станут писатели и поэты Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Михаил Елизаров, Мария Ватутина, Иван Купреянов, музыканты Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Сергей Летов, Анна Ревякина, Денис фон Мекк, Алексей Шмелев, Тина Георгиевская, Елена Фролова, Сергей Манукян, Игорь Зубков, поп/рок/фолк-композитор Джанго, этно-электронный проект "Волга", уникальная фолк-группа "Партизан FM", общественный деятель, философ, политолог и переводчик Александр Дугин, музыковед, театральный критик Екатерина Кретова, фольклористка Наталья Сербина и многие другие.

Помимо основной программы фестиваль представит спектакли "Иосиф Бродский. Бог сохраняет все, особенно слова" и "Василий Теркин". А завершит "Традицию" праздничный фейерверк. Также гостей ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

Фестиваль организован Российским фондом культуры и продюсерским центром "Глагол" при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области и администрации Одинцовского района.