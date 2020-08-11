В Подмосковье из гаража украли дорогостоящий мотоцикл

Мотоцикл украли из гаража, расположенного на улице Матросова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник сорвал навесной замок, проник в гараж, откуда похитил дорогостоящий мотоцикл известной торговой марки. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Вора задержали сотрудники отдела уголовного розы УМВД России по Сергиево-Посадскому району. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний местный житель. Взяли его по месту жительства, где в гаражном боксе и обнаружили украденный мотоцикл, который вернули владельцу.

Более того, выяснилось, что задержанный причастен и к другому преступлению - грабежу. На улице Шлякова он избил местного жителя, выхватил у него телефон и рюкзак, после чего скрылся.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Грабеж". Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.