Новости

Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с самых опасных отходов 10:15
Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19 10:14
Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду 10:09
В Подмосковье из гаража украли дорогостоящий мотоцикл 10:08
Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве 09:52
Роман Широков принес извинения избитому арбитру 09:36
Титов предложил продлить субсидии малому бизнесу на июнь и июль 09:17
Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Коммунальные электропылесосы начали убирать улицы Москвы 09:06
Врач назвал продукты, улучшающие и ухудшающие настроение 09:02
В Москве воздух прогреется до +22 градусов 08:45
Избитый Широковым арбитр рассказал о своем самочувствии 08:37
Игры стран СНГ пройдут попозже 08:32
Эксперт назвала необратимые последствия у выздоровевших от COVID-19 07:48
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19 07:45
СМИ сообщили о массовых увольнениях медиков в США 07:36
Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку 07:25
Названы опасные для безналичного расчета места 06:45
Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл драфт-лотерею НХЛ 05:21
Тайфун "Мекхала" обрушился на восточное побережье Китая 05:20
Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 03:13
Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину 02:55
"Манчестер Юнайтед" одолел "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы 02:50
Трамп рассказал журналистам о стрельбе рядом с Белым домом 02:45
Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
11.08.2020 10:08
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье из гаража украли дорогостоящий мотоцикл

Текст: Михаил Фалалеев
Мотоцикл украли из гаража, расположенного на улице Матросова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник сорвал навесной замок, проник в гараж, откуда похитил дорогостоящий мотоцикл известной торговой марки. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

В Москве иномарка сбила курьера-велосипедиста

Вора задержали сотрудники отдела уголовного розы УМВД России по Сергиево-Посадскому району. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний местный житель. Взяли его по месту жительства, где в гаражном боксе и обнаружили украденный мотоцикл, который вернули владельцу.

Более того, выяснилось, что задержанный причастен и к другому преступлению - грабежу. На улице Шлякова он избил местного жителя, выхватил у него телефон и рюкзак, после чего скрылся.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Грабеж". Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео

Главное сегодня

МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
Глава ВОЗ рассказал о "проблесках надежды" в борьбе с COVID-19
Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок
Турция установила новые правила въезда в страну
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию