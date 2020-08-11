"Единственный в мире фестиваль военной техники, который не отменили в этом году в связи с пандемией", - так позиционируют сами организаторы 7-го международного военно-патриотического слета "Моторы войны".

Стартуем от НЛО

Ралли на раритетной технике времен Второй мировой войны проходят в дремучих чащах подмосковной Черноголовки. Попасть сюда непросто, автомобильные навигаторы откровенно врут, пытаются сбить с толку.

Но места удивительные. Едешь-едешь и вдруг утыкаешься в "летающую тарелку". Я не шучу. В селе Ивановском, на окраине которого разбит лагерь "Моторов войны", базируется "НЛО". Называется "ЭКИП", разработана в 1990-х годах ведущими умами нашей ракетно-космической отрасли. В "нулевые" проект тихо умер из-за отсутствия денег. Проект-то умер, а "тарелка" осталась. Изюминка местного технического музея. Ну а после встречи с "внеземными технологиями" твоя психика вполне готова к встрече с земными. Лагерь как лагерь: стоянка техники, армейская кухня (плов, макароны, чай), участники живут в палатках. Изюминка - техника. Все машины сошли с конвейера в 1930 - 1940-х годах: "ГАЗы", "Доджи", "Виллисы", "Хорхи". Есть и малоизвестные марки: Bantam и Humber.

Словосочетание "Моторы войны" ассоциируется с постоянно действующей экспозицией в Москве. Собственно, организаторы и музея военных ретроавтомобилей, и слета "Моторы войны" одни: Вячеслав и Людмила Лен.

Военно-технических музеев в мире немало. Равно как и фестивалей. В чем же тогда мировая эксклюзивность "Моторов войны" под Черноголовкой? А в том, что больше никто и нигде на планете на таких раритетах не устраивает соревнований. Обычно коллекционеры и встречаются, демонстрируют свои сверкающие авто, любуются чужими. Зритель тоже в восторге: ходит, фотографирует, делает селфи. Могут провести что-то вроде парада: машины неспешно прокатятся строем по дороге с твердым покрытием. И - все, до новых встреч.

Ну а как у нас?

"В этом году дороги в лесу, можно сказать, почти нормальные, - ободряюще напутствует Вячеслав Лен участников гонок. - По сравнению с прошлым годом". Его речь то и дело прерывается шутками и смехом. Разбитых дорог эти парни и девушки не боятся. Что же касается аналогий с прошлогодними заездами, то автор этих строк был в экипаже самого Вячеслава Лена. Наш австрийский "Штайр-1500" 1943 года выпуска достойно выдержал испытание лесным бездорожьем, но... сломался уже после финиша, на асфальте. Мистика.

Но главное - это то, что в прошлый раз мы бились за победу под дождем, а на этот раз - сухо и солнечно. И на душе праздник.

Как повезет

Заурядных машин на этом слете нет, но все-таки особо хотелось бы выделить самарский экипаж: Николай Хрипунов и Денис Щербаков на американском внедорожнике "Бантам" BRC40 1940 года. 80 лет назад американская армия объявила конкурс на легкий внедорожник - и его выиграла маленькая компания Bantam. Пентагон ее похвалил, после чего чертежи взял и отдал их конкурентам... Поэтому мы знаем и ценим "Виллисы", "Доджи" и "Форды". "Бантамов" же сегодня в мире осталось несколько штук. А у нас он не просто раритет, но и машина-боец. Он на ходу, участвует в соревнованиях. В прошлом году показал лучший результат. В этом лишь немного уступил Dodge WC-57. Проиграв всего 20 секунд. Но учтите: ралли проводят по международным правилам, поэтому минуты и секунды не надо понимать буквально. Каждый этап рассчитан на 2 часа 40 минут. За фальстарт - 1 минута. Нарушил ПДД - 5 мин. Пропустил судейский пункт - 15 мин. Нарушил порядок прохождения этого пункта - 20 мин. Это эквивалент штрафных баллов.

Поэтому большинству участников формально потребовалось на прохождение трассы от 1 до 4 часов. Два "Виллиса", "Доджи" и "Штайр" сошли с дистанции. Но этим машинам больше 70 лет. Как думаете, машины, на которых мы сегодня ездим, смогут выйти на подобное ралли в 2090-2100 годах?

Тряхнуть стариной

Разумно ли изводить ресурс исторических машин в ралли по бездорожью - вопрос философский. Сколько людей - столько мнений. Моя точка зрения: если в слете участвуют государственные музеи, то свои экспонаты они обязаны беречь. Привезли, показали, и - домой. Именно так на "Моторах войны" и происходит: на этот раз выставили три танка - легендарный Т-34, тяжелый ИС-2 и легкий японский "Ха-Го". Но их в "бой" за спортивными результатами не посылали. Танки просто постояли, искупались в лучах славы и вернулись в места постоянной дислокации.

А вот автомобили - они из частных коллекций. Я видел на фото исходное состояние: груда ржавого железа! На восстановление уходят кучи денег, но не казенных, а личных. А еще масса сил, нервов. Один коллекционер мне признался, что по всему миру четверть века собирал запчасти!

И да, на трассе этот раритет хлебнет грязи, его исхлещет ветками. Иногда случаются ДТП. А поломки - это обычное дело.

Но сейчас, когда вы читаете эти строки, все "Виллисы", "ГАЗ-67", "Доджи" и "Хорхи" уже приводят в порядок. Чинят и моют. И дают передохнуть: до следующего заезда в условиях, максимально приближенных к фронтовым. Который обязательно пройдет в лесу под Черноголовкой в следующем году.

Место встречи, надеюсь, вы запомнили: доезжаете до "летающей тарелки" в Ивановском, а дальше - рукой подать.

В слете приняли участие около ста человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Тольятти и Волгограда. Из Белоруссии приехал экипаж на "Виллисе MB" 1943 года выпуска (водитель - Максим Бокачко, штурман - Юрий Пашолок). Все участники - члены военно-исторических клубов и военно-патриотических музеев, а также частные коллекционеры военной техники и реставраторы.

Самые именитые музеи и мастерские: Государственный военно-технический музей, "Моторы войны", "Военный ангар", Военно-исторический проект "Трофейные машины", Музей внедорожных машин, Союз ВПК "Дивизион", "Мотомир Вячеслава Шеянова", "Мастерская Евгения Шаманского" и др.

"Моторы войны" демократичны по гендерному составу: много девушек, есть полностью женский экипаж - Даша Петрушко и Лариса Русак на "Виллисе" 1944 года выпуска.

Возраст участников ралли - от 14 лет. Машинам - от 76 ("Виллис" женского экипажа) до 86 лет (Horch 830R). Самые распространенные иномарки, принявшие участие в ралли: шесть "Виллисов", четыре "Хорха", три "Доджа".

Победители ралли: Святослав Петрушко и Дмитрий Берестень на "Додже". На втором месте - экипаж "Бантама": Николай Хрипунов и Денис Щербаков. Третье место у Владимира Беляшкина и Алексея Баталова на "Виллисе".