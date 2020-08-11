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Рубрика: Общество

Дотянуться до небес

В Сокольниках открылось колесо обозрения высотой с двенадцатиэтажный дом
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8231)
В парке "Сокольники" открылось новое колесо обозрения. Высотой оно 35 метров, или примерно с 12-этажный дом. С него открывается живописный вид на парк и московские высотки с Останкинской башней. Колесо - один из самых популярных и безопасных аттракционов, причем это не последнее в городе. На очереди открытие 140-метрового "Солнца Москвы" у ВДНХ, которое обещает стать самым большим в Европе и войти в список самых высоких в мире.
Сверху открывается панорамный вид на парк и городские высотки. Фото: Александр Корольков/РГ Сверху открывается панорамный вид на парк и городские высотки. Фото: Александр Корольков/РГ
Сверху открывается панорамный вид на парк и городские высотки. Фото: Александр Корольков/РГ

Пока же увидеть столицу с колеса обозрения можно в трех парках. Старейшее 50-метровое, построенное еще в 1957 году, находится в Измайловском. Правда, сейчас оно приостановлено - специалисты проверяют его исправность и проводят техническую экспертизу. Недавно колесо встало вместе с пассажирами. Некоторые кабинки при этом даже перевернулись. К счастью, они оказались пустыми. Вынужденная остановка продлилась несколько минут, сообщили в пресс-службе парка: "На аттракционе заклинило механизм одной из пустых кабинок. Оператор оперативно остановил его, кабинку привели в правильное положение. После этого колесо прокрутили в ручном режиме и посетители из других кабинок покинули аттракцион". Сейчас проверять будут каждую гайку - пока это самое большое колесо в городе, и по выходным к нему выстраивается очередь. Здесь же, в Измайловском парке, есть колесо и поменьше, 30-метровое, но оно особой популярностью не пользуется. Еще одно почти такое же, 35-метровое, есть на западе города в парке "Сказка". С него видны Крылатские холмы и Живописный мост, "Москва-Сити" и сталинские высотки. Те же 35 метров и у нового колеса обозрения в Сокольниках, это всего на пять метров больше, чем была высота у его демонтированного предшественника. Малышня от него в восторге - не страшно. Нравится кататься на нем и подросткам - у них оно второе по популярности после американских горок. 18 кабинок, каждая на шесть человек. Один круг в полностью закрытой кабине с панорамным остеклением занимает 7-10 минут. На этом колесе комфортно будет кататься даже зимой при температуре до минус 23 градусов - кабинки обогреваемые.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Перед открытием аттракцион прошел все необходимые тестирования и проверки, получив разрешающий работу сертификат от технадзора. На колесе всегда находятся сотрудники, которые следят за ситуацией и помогают посетителям при посадке. В пору пандемии коронавируса после каждого круга проводится тщательная дезинфекция.

Ну а уже в следующем году возле ВДНХ обещают открыть самое высокое колесо обозрения во всей Европе. На фоне "Солнце Москвы" - такое имя получил новый аттракцион, все остальные будут казаться игрушечными - высотой оно будет 140 метров. Колесо оборудуют 30 кабинами, которые смогут вместить до 15 человек. Один оборот, как ожидается, оно будет делать за 18 минут и 40 секунд. "Мы уже продумываем дополнительные сервисы, которые будут доступны посетителям колеса. Например, предоставим возможность арендовать кабинки для романтического ужина или фотосессии. Еще планируем помогать влюбленным организовать предложение руки и сердца или отпраздновать какое-нибудь важное событие с семьей и близкими, - рассказала руководитель пресс-службы аттракциона "Солнце Москвы" Екатерина Гуськова. - А самые маленькие смогут посетить экскурсии, послушать лекции об истории города, экологии, новых технологиях, и все это на высоте птичьего полета".

Пока же идет подготовка к приему и размещению конструкций колеса. В котловане будущего аттракциона идет армирование ростверков фундамента аттракциона. Опробовать новое колесо москвичи смогут во втором квартале 2021 года.

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