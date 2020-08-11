При столкновении трех маршруток в Иванове пострадали шесть человек

В Иванове на Шереметьевском проспекте столкнулись три маршрутных такси с пассажирами. Пострадали шесть человек - по предварительным данным, у них диагностированы ушибы мягких тканей.

Сообщение об аварии поступило в оперативные службы в 09.23. На подъезде к остановке микроавтобус "Богдан" врезался в стоявшую "ГАЗель". Та протаранила следующий микроавтобус той же марки.

- Водитель "Богдана" рассказал, что у него отказали тормоза. Пострадали трое пассажиров из его микроавтобуса и трое - из "Газели", с которой он столкнулся, - рассказали в УМВД по региону.

На месте ДТП работают полицейские, обстоятельства аварии уточняются.