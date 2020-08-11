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Рубрика: Власть

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Правительство Москвы продлило программу проживания медиков в гостиницах
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8231)
Столичные медики, которые занимаются лечением больных коронавирусом, смогут и дальше жить в отелях неподалеку от своих клиник. Такое решение принято вчера на заседании президиума правительства Москвы.

Программа расселения в московских гостиницах врачей и всего медицинского персонала, работающего с пациентами, зараженными COVID-19, cтартовала12 апреля. С тех пор, как рассказали "РГ" в пресс-службе Комитета по туризму, возможностью поселиться по соседству с работой воспользовались 13,5 тыс. медиков. Главврачи стационаров, еще недавно переполненных коронавирусными больными, делились: "Мы благодарны городу за такую возможность. Благодаря этому наши врачи не только экономят время на дорогу, но и чувствуют себя спокойнее, так как не подвергают риску заразить опасной инфекцией свои семьи". Город позаботился не просто о ночлеге, но и взял на себя расходы на питание и дорогу. Отели, пустовавшие во время режима повышенной готовности, тоже выиграли - бюджет оплатил их владельцам заботу о медиках.

Порядка 1,1 тысячи медиков продолжают жить в отелях на прежних условиях. Так записано в постановлении правительства Москвы. Когда пандемия уйдет, власти окажут гостиничному бизнесу помощь в проведении дезинфекции помещений и возвращении их к обычной работе.

Вакцинацию медиков от COVID-19 могут начать в конце августа или в сентябре
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