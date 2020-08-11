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11.08.2020 08:45
Рубрика: Общество

Во вторник в Москве воздух прогреется до +22 градусов

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На погоду в столичном регионе будут влиять два атмосферных явления: уходящий на восток холодный фронт и антициклон из Скандинавии. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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Влияние погодного тандема приведет к тому, что воздух прогреется до +22 в городе, а по области до +23 градусов. В ночные часы не ниже +12. Временами из-за туч будет приглядывать солнце, а к вечеру в отдельных районах пройдет дождь. Ветер не сильнее 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. "Такая погода соответствует климатической норме для августа в столичном регионе", - объяснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Напомним, что ранее синоптики заявили о похолодании в середине недели до +15..+17 в дневные часы. Ночью заморозков пока не ждут.

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