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11.08.2020 11:15

Александр Галушка поддержал идею учреждения в Забайкалье премии Яременко

Текст: Дина Непомнящая
Инициативу по учреждению стипендии и премии имени выдающегося ученого, экономиста, академика, уроженца Забайкалья Юрия Яременко обсудили губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.

Напомним, что претендовать на ежемесячную стипендию в размере 12 тысяч рублей смогут студенты направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление". А получить премию в 100, 200 или 300 тысяч рублей - забайкальцы, которые внесут весомый вклад в развитие края.

- То, что сегодня делается в Забайкалье, достойно тиражирования во всех регионах России. В каждом уголке нашей необъятной Родины есть выдающиеся имена национального и мирового масштаба. Их имена достойны памяти. Со стороны Общественной палаты РФ мы будем поддерживать и продвигать подобные практики, - подчеркнул Александр Галушка, добавив, что учреждение премии будет способствовать актуализации и развитию наследия академика Яременко.

В Забайкалье учредили стипендию и премию им. Яременко для талантливых студентов

По его мнению, назначая стипендии и премии имени Яременко надо сфокусировать внимание на пяти основных позициях: структурные методы и модели исследования, анализа экономики; вопросы отраслевого развития; вопросы технологического развития экономики; модели и методы прогнозирования; вопросы экономической истории.

- Юрий Яременко - выдающийся экономист, который сформировал общепризнанную новую теорию многоуровневой экономики, сформировал модели и методы структурного отраслевого и технологического анализа экономики, модели и методы межотраслевого взаимодействия, новые методы социально-экономического прогнозирования, программы научно-технологического развития нашей экономики. На мой взгляд, за всеми этими новыми теориями, подходами, моделями, методами, механизмами, программами стоит главное: Юрий Васильевич является примером экономиста, который в экономике разбирался по ее существу, а не по форме, и глубоко, предметно, профессионально владел вопросами экономики. Отрадно, что в нашей экономической истории есть такая личность, уроженец забайкальской земли, - отметил Александр Галушка.

Александр Осипов в свою очередь заметил, что пример Яременко учит тому, как находить собственные решения, а не копировать чужие европейские лекала.

- Учреждая премию, мы преследовали важную цель - пробудить этим проектом интерес по поиску путей развития региона среди самих забайкальцев, в том числе молодежи и научных кадров, - пояснил глава региона.

По мнению заместителя секретаря Общественной палаты РФ, учреждение стипендии и премии решает и другую важную задачу. Люди, отмеченные этими наградами, смогут стать кадровым резервом для комитета по планированию и развитию Забайкалья, который собираются создать в крае по инициативе губернатора.

- Именно эти молодые ребята, исследователи могли бы составить будущий костяк этого управленческого органа нового типа, - заявил Галушка.

Справка "РГ"

Юрий Васильевич Яременко родился 8 августа 1935 года в Чите. Советский и российский ученый-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике Президента СССР, наставником первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова в ЦЭМИ АН СССР, в 80-е годы. Скончался 18 сентября 1996 года.

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