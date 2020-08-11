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11.08.2020 19:00
Рубрика: Происшествия

Огонь идет на Запад

Центр лесных пожаров сместился с Чукотки на Якутию
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Чукотка больше не горит. Вчера пресс-служба минприроды сообщила о том, что все лесные пожары в регионе потушены. Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе Рослесхоза. По их данным, на Чукотке потушено два самых больших лесных пожара в России на площади более 60 тысяч гектаров.

Теперь центр борьбы с огнем сместился западнее. Продолжает гореть Якутия. При этом, по данным пресс-службы МЧС России, площадь природных пожаров в РФ за неделю выросла на 14 процентов при общем снижении числа их очагов.

Площадь лесных пожаров в России за неделю сократилась на 21%

- На сегодняшний день природные пожары действуют в 17 регионах, наибольшее их количество зафиксировано в Якутии. В пятикилометровой зоне действуют шесть очагов природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет. Особый противопожарный режим введен на всей территории 40 регионов, в 10 регионах он введен частично - такие цифры прозвучали на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС.

В то же время в научно-техническом центре "Космические решения" проанализировали ситуацию с появлением дымки над Красноярском и определили: источник ее происхождения находится не в самом Красноярске. Хотя и в крае своих пожаров хватает. Накануне режим ЧС был введен в лесах местного Кежемского района. Но дымка пришла не оттуда.

"Источник задымления - в 1400 км от Красноярска. Там, на территории Якутии, бушуют лесные пожары. Самые массовые зафиксированы в 2500 км от Красноярска, однако западный ветер относит дым в наш регион", - сообщили специалисты "Космических решений".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минприроды Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО ДФО Якутия Лесные пожары

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