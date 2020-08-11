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11.08.2020 07:16
Рубрика: Общество

Фильм о приморском нацпарке покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

Текст: Ольга Журман

В программу престижного международного кинофестиваля в Нью-Йорке Wildlife Conservation Film Festival отобран фильм о национальном парке "Земля леопарда", который находится в Приморском крае. Об этом "РГ" сообщил специалист по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

Фото: iStock
В Приморье создадут туристический эко-кластер "Земля леопарда"

Полнометражный документальный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека" рассказывает об уникальных животных национального парка, в фильме демонстрируются пейзажи юга Приморья.

Фестиваль Wildlife Conservation Film Festival концентрируется на проблемах сохранения дикой природы. В его программу включены фильмы, сочетающие профессионализм с актуальной природоохранной тематикой.

- Оргкомитету этого крупного киносмотра оказались близки замысел киномастеров и история успеха сохранения в России дальневосточного леопарда, редчайшей в мире крупной кошки, - говорит Иван Раков.

Показ фильма, снятого по инициативе АНО "Дальневосточные леопарды" режиссером Александром Мельником, состоится в Нью-Йорке в октябре 2020 года. Съемки проходили в Приморье и Москве.

- Сюжетную рамку картины образует классический диалог Тимея и Сократа об Атлантиде, исчезнувшей из-за утраты добродетели. История гибели цивилизации, потерявшей гармонию между человеческим и природным, грозит воплотиться вновь. Однако, по мысли создателей фильма, совместная работа по защите природы - ключ к восстановлению нарушенного порядка, - рассказывает Иван Раков.

Фильм посвящен людям, отдающим свои знания сохранению дикой природы. Ожидается показ фильма в России, об этом будет сообщено дополнительно.

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