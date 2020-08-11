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11.08.2020 13:25
Рубрика: Происшествия

Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы

Текст: Алексей Дуэль

Абсолютно все возгорания в лесах Чукотки потушены, сообщали в пресс-службе Минприроды со ссылкой на региональный департамент природных ресурсов и экологии.

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"За сутки на Чукотке был потушен крупный пожар, прошедший более 58 тысяч гектаров, кромка которого находилась в 45 км от села Анюйск, - уточнили в Минприроды. - К тушению лесного пожара были привлечены работники федеральной "Авиалесоохраны" и сотрудники Чукотской базы авиационной охраны лесов".

Еще один крупный пожар, распространившийся на три тысячи гектаров, ликвидировали федеральные авиапожарные и их коллеги из Приморской авиабазы. Сейчас они несут круглосуточное дежурство, чтобы не допустить возникновения новых лесных пожаров.

"Всего на территории Чукотского автономного округа работает 55 работников федерального резерва Авиалесоохраны и Приморской авиабазы", - добавили в Минпрориды.

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