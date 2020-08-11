На Камчатке браконьеры провезли на рейсовом автобусе 280 кг икры

В Елизовском районе Камчатского края задержан рейсовый автобус, на котором перевозили около 280 килограммов красной икры без документов, сообщает пресс-службы ассоциации рыбопромышленников "Река Большая".

Автобус, следовавший в Петропавловск-Камчатский из поселка Октябрьского Усть-Большерецкого района, досмотрели на посту возле поселка Сокуч и обнаружили 11 пластиковых контейнеров с деликатесом. Водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ущерб от незаконного промысла превысил 7,5 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продукция изъята и передана на ответственное хранение.

Отмечается, что с 2019 года значительно увеличен размер ущерба от вылова водных биоресурсов. За одну добытую нерку, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычу и кижуча - 10635 рублей, кету - 2009 рублей, горбушу - 961 рубль. Килограмм красной икры оценивается в 27455 рублей.