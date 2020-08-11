На Камчатке задержали браконьера с тремя центнерами красной икры

На Дальнем Востоке сейчас полным ходом идет не только путина, но и охота на браконьеров. Причем "черным рыбакам" грозит не столько задержание, сколько возмещение ущерба от вылова водных ресурсов - в 2019 году оно значительно увеличилось.

В Камчатском крае полицейские досмотрели рейсовый автобус, следовавший в столицу региона из поселка Октябрьского. В салоне они обнаружили 11 контейнеров с красной икрой, общий вес которой составил около 280 килограммов. Водителя задержали и отправили в отделение полиции. Общий ущерб от незаконного промысла составил примерно 7,7 миллиона рублей.

А в Хабаровском крае незадолго до этого у жителя небольшого села обнаружили 150 килограммов черной икры стоимостью 30 миллионов рублей. По его словам, ему повезло, весь груз он случайно нашел возле реки. И, видимо, решил упаковать ценную находку в 300 контейнеров. "Везение" его реализовалось в огромный штраф, который ему теперь придется очень долго выплачивать.

Кстати, количество икры у браконьеров и их "находчивость" иногда поражают: в 2015 году на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре обнаружили 500 килограммов черной икры в... гробу.