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11.08.2020 19:23
Рубрика: Экономика

Жизнь не удалась

На Камчатке задержали браконьера с тремя центнерами красной икры
Текст: Артем Красиков (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
На Дальнем Востоке сейчас полным ходом идет не только путина, но и охота на браконьеров. Причем "черным рыбакам" грозит не столько задержание, сколько возмещение ущерба от вылова водных ресурсов - в 2019 году оно значительно увеличилось.

В Камчатском крае полицейские досмотрели рейсовый автобус, следовавший в столицу региона из поселка Октябрьского. В салоне они обнаружили 11 контейнеров с красной икрой, общий вес которой составил около 280 килограммов. Водителя задержали и отправили в отделение полиции. Общий ущерб от незаконного промысла составил примерно 7,7 миллиона рублей.

В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры

А в Хабаровском крае незадолго до этого у жителя небольшого села обнаружили 150 килограммов черной икры стоимостью 30 миллионов рублей. По его словам, ему повезло, весь груз он случайно нашел возле реки. И, видимо, решил упаковать ценную находку в 300 контейнеров. "Везение" его реализовалось в огромный штраф, который ему теперь придется очень долго выплачивать.

Кстати, количество икры у браконьеров и их "находчивость" иногда поражают: в 2015 году на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре обнаружили 500 килограммов черной икры в... гробу.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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