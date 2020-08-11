Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку

В войска Восточного военного округа в Петропавловске-Камчатском прибыл с инспекцией министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ, министр проверит, как идет строительство инфраструктуры основного места базирования подводных сил Тихоокеанского флота в ЗАТО "Вилючинск", а также примет отчет о ходе боевой подготовки ТОФ у главнокомандующего ВМФ.

Кроме того, Сергей Шойгу познакомится с тем, как работает многофункциональный медцентр, построенный военными по поручению президента РФ Владимира Путина для борьбы COVID-19.