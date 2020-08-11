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11.08.2020 18:46
Рубрика: Власть

Подлодки у причала

Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы субмарин и новейший медцентр
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на Камчатке, как строится новейшая база, где должны нести службу атомные подводные лодки проектов "Ясень-М" и "Борей-А".
База подводных лодок в Вилючинске должна стать образцом для подражания. Фото: РИА Новости База подводных лодок в Вилючинске должна стать образцом для подражания. Фото: РИА Новости
База подводных лодок в Вилючинске должна стать образцом для подражания. Фото: РИА Новости

Кроме того, глава военного ведомства посетил многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском, возведенный в рекордные сроки для борьбы с коронавирусом.

На Камчатке экипаж атомной подлодки справился с "аварией"

Сергей Шойгу сейчас совершает рабочую поездку в войска Восточного военного округа. Первый объект, который проинспектировал министр обороны, - база подводных лодок в Вилючинске.

Здесь в ближайшее время планируется разместить стратегические подводные ракетоносцы проекта "Борей" и многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М".

Для размещения таких субмарин строители возводят принципиально новую систему базирования.

На базе разместят подводные ­ракетоносцы проекта "Борей" и атомные подводные лодки проекта "Ясень-М"

В Вилючинске уже построено несколько мощных причалов, которые в том числе должны защищать корабли от волн. Создается новейшая инфраструктура, идет прокладка инженерных сетей.

Министр отметил, что строительство объектов для базирования подводных лодок проходит по графику. Вместе с тем Шойгу дал указание строителям завершить работу до конца 2020 года.

Сергей Шойгу подчеркнул, что базу в Вилючинске необходимо сделать образцовой. Общаясь с высшим руководством Военно-морского флота министр отметил, что на базе необходимо "провести специальные учения по ликвидации выслуживших свой срок старых коммуникаций".

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ РИА Новости
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Кроме того, Сергей Шойгу в Петропавловске-Камчатском проверил работу медцентра, который был построен в рекордно короткие сроки - с 20 марта по 15 мая.

В первую очередь он необходим для предотвращения распространения коронавируса в регионе. Рассчитано учреждение на 60 мест.

Как доложил министру начальник медцентра Денис Локтионов, с начала работы врачи уже оказали помощь более 100 военнослужащим. Кроме того, оказана помощь более чем 200 жителям региона.

Центр возводился по специальному проекту, разработанному для регионов с повышенной сейсмической активностью. Его сотрудники обучались на спецкурсах в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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