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11.08.2020 10:14
Рубрика: Власть

Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19

Текст: Александр Степанов

Работу нового многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском проверил министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на Дальний Восток. Центр был построен в рекордно короткие сроки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ РИА Новости
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Как доложил Сергею Шойгу начальник медцентра подполковник медицинской службы Денис Локтионов, с момента начала работы была оказана помощь более 100 военнослужащим. Кроме того, военные медики оказали помощь более чем 200 пациентам из числа жителей региона.

Медицинский центр рассчитан на 60-койкомест. Он возводился по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Минобороны РФ для регионов с повышенной сейсмической активностью. Сотрудники медцентра прошли обучение на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.

В медцентре установлены более 1,3 тыс. единиц специального медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, рентгеновский передвижной аппарат, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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