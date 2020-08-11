Устроивший незаконный пал якутянин сжег шесть гектаров леса

Более шести гектаров леса выгорело в Среднеколымском районе Якутии из-за незаконного сельскохозяйственного пала, который устроил местный житель.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, инцидент произошел на территории муниципального образования "Кангаласский 1-й наслег". Огонь быстро распространился по сухой траве, а потом перекинулся на лес. Сумма ущерба причиненная лесному фонду превысила 1,9 миллиона рублей.

Нарушитель обвиняется в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Дело направлено в суд. Мужчине также предъявлен гражданский иск для возмещения ущерба.