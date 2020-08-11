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11.08.2020 08:38
Рубрика: Культура

В Благовещенске на фестивале "Амурская осень" покажут 12 кинопремьер

Текст: Александр Ярошенко

Один из крупнейших и авторитетных отечественных кинофестивалей "Амурская осень" состоится в этом году в Приамурье в 18-й раз.

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Культурный форум пройдет с 13 по 20 сентября, амурчанам будут представлены двенадцать премьерных картин, которые покажут в конкурсе "большого метра".

В Благовещенске состоятся премьеры таких художественных фильмов как "Восьмая проблема Гильберта" режиссера Амета Магомедова, "Земля Эльзы" режиссера Юлии Колесник, "Хищники" Степана Соколова. Команду судей возглавит заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.

В конкурсе короткометражных фильмов будет показано двадцать четыре картины, жюри короткометражек возглавит заслуженная артистка России Татьяна Яковенко.

В этом году впервые за всю историю "осени" победители получат денежные призы. Обладателю гран-при имени Валерия Приемыхова в конкурсе "большого" кино достанется 150 тысяч рублей, а к главному призу короткометражных фильмов будет прилагаться 50 тысяч.

"Амурская осень" - единственный фестиваль в стране, где проходит конкурс театральной антрепризы, в этом году его жюри возглавит народный артист России Борис Щербаков.

"Также пройдут внеконкурсные программы и специальные показы, ретроспективы и панорамы кино разных стран. В этом году, и это уже становится традицией, на фестивале будет представлено японское современное кино",- сказала пресс-секретарь фестиваля Ольга Шмырова.

Мировая пандемия внесла свои коррективы и в организацию главного культурного события Амурской области. Уже полюбившиеся встречи в фестивальном шатре с медийными и любимыми персонами в этом году пройдут в режиме онлайн. Зрители по интернету смогут задать вопросы известным кинематографистам.

"Амурская осень" 2020 года покажет и документальные премьеры, зрители увидят кино "Староверы. Свобода. Любовь. Надежда" о Агриппине Ануфриев-Егорофф, старообрядке, переехавшей в Приамурье из Бразилии.

Фото: Международный кинофестиваль "Восток-Запад"
В конце августа в Оренбурге пройдет кинофестиваль "Восток&Запад"

"На специальной площадке под открытым небом состоится показ программы игровых фильмов кинематографистов Северного Кавказа. Жители и гости Благовещенска увидят картины из Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии",- сказал Сергей Новожилов, президент фестиваля.

Форум открывается традиционным прологом: артисты перед торжественным днем официального начала "осени" объезжают с концертами и творческими вечерами все районы Приамурья.

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