В Бурятии начался массовый сбор арбузов

В Бурятии, несмотря на суровые климатические условия, выращивают и собирают арбузы в промышленных масштабах.

Как сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики, в Иволгинском районе местный аграрий Дмитрий Вихрев планирует собрать рекордный урожай для своего хозяйства - 150 тонн сладкой ягоды.

В этом году фермер отдал под арбузы 4,5 гектара земли. По его словам, несмотря на кажущуюся сложность выращивания экзотических ягод, никаких инноваций в работе не применяется. Только трактор, рабочая сила и система капельного полива, который позволяет выращивать арбузы в таких масштабах буквально на горе. На следующий год в планах у мужчины заняться дынями.

Министерство сельского хозяйства республики в рамках адресной господдержки выплачивает растениеводам более 16 тысяч рублей за каждый использованный гектар. Средства направляют как на приобретение семенного материала, так и на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств химической защиты растений.