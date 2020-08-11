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11.08.2020 10:09
Рубрика: Экономика

В Бурятии начался массовый сбор арбузов

Текст: Артем Красиков
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии

В Бурятии, несмотря на суровые климатические условия, выращивают и собирают арбузы в промышленных масштабах.

Фото: Пресс-служба ФЦК
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Как сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики, в Иволгинском районе местный аграрий Дмитрий Вихрев планирует собрать рекордный урожай для своего хозяйства - 150 тонн сладкой ягоды.

В этом году фермер отдал под арбузы 4,5 гектара земли. По его словам, несмотря на кажущуюся сложность выращивания экзотических ягод, никаких инноваций в работе не применяется. Только трактор, рабочая сила и система капельного полива, который позволяет выращивать арбузы в таких масштабах буквально на горе. На следующий год в планах у мужчины заняться дынями.

Министерство сельского хозяйства республики в рамках адресной господдержки выплачивает растениеводам более 16 тысяч рублей за каждый использованный гектар. Средства направляют как на приобретение семенного материала, так и на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств химической защиты растений.

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