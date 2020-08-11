В Бурятии ребенок погиб дотронувшись до электропровода

В Селенгинском районе Бурятии мальчик из многодетной семьи погиб, дотронувшись до электрического провода, который его отец самовольно подключил к линии электропередач.

Ребенок играл во дворе и, увидев висящие на заборе провода, решил рассмотреть их получше. В результате он получил удар током и потерял сознание. Мальчика нашла на улице сестра. Пострадавшего доставили в больницу, но помочь ему было уже нельзя, медики констатировали смерть.

Как выяснилось, в 2017 году в доме за неуплату отключили электричество и глава семьи самостоятельно подключился к проходящей рядом линии электропередач. При допросе факт нарушения он не отрицал.

"Семья характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками родители не замечены", - отмечают в пресс-службе республиканского СУ СК.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники компетентных органов проверят условия проживания в семье других детей для обеспечения их безопасности.