В Приамурье в ДТП со "скорой" пять человек пострадали, один погиб

В Благовещенске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. Водитель Тoyota Corolla погиб на месте.

Травмированы двое детей, которых везли в медицинском автомобиле, повреждения получили также врач, фельдшер и водитель скорой.

"В машине скорой медицинской помощи находились 11-летний мальчик и девочка в возрасте 1,5 года. Несовершеннолетние с травмами доставлены в областную детскую больницу в удовлетворительном состоянии. Врач в состоянии средней степени тяжести сейчас находится в отделении травматологии",- сказали в пресс-службе регионального минздрава.

Полиция проводит доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации виновен в ДТП водитель иномарки. Именно он совершил опасный маневр, который и привел к трагедии.