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11.08.2020 07:38
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье эвакуировали детский лагерь из-за возможного подтопления

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае из летнего оздоровительного лагеря "Маленькая страна" эвакуировали 40 детей и 16 сотрудников из-за критического уровня реки Унда.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, в лагере отдыхали воспитанники Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Маяк".

"Накануне нас предупредили о значительном повышении уровня воды. Мы понимали, что у нас есть 10 часов, но дорога была каждая минута, поэтому экстренно организовали эвакуацию. Менее чем за три часа доставили детей и сотрудников в наш центр", - рассказал директор центра Сергей Букатич.

Во вторник вывоз людей был бы затруднителен, поскольку дорогу уже начало размывать. Но сотрудники на следующий день после эвакуации смогли вывезти ценное имущество и обесточить жилые домики.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Семья и дети Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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