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11.08.2020 04:04
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Спорт должен быть доступен для людей разных возрастов

Текст: Татьяна Дмитракова
В Амурской области активно совершенствуется материально-техническая база физкультуры и спорта.
Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

На начало 2020 года уровень обеспеченности амурчан спортивными сооружениями составил 77,5 процента - на 1,5 процента выше, чем было запланировано. Количество спортивных объектов достигло 2236 единиц, а их пропускная способность - суммарно более 70 тысяч человек.

- Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, - формирование у амурчан привычки к здоровому образу жизни. Мы стремимся сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. - Так областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина увеличить к 2024 году число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 55 процентов.

Фото: Правительство Амурской области
Приамурье получит шесть новых ФОКов

Обновление и расширение спортивной инфраструктуры в регионе обеспечивается рядом проектов и программ, среди которых "Развитие физической культуры и спорта в Амурской области", "Газпром - детям", федеральный проект "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография", проект "Спорт доступен всем" в рамках инициативного бюджетирования.

- Только по программе "Газпром - детям" за 2017-2019 годы было построено 17 объектов: девять пришкольных стадионов и восемь многофункциональных площадок. Они возведены в Тынде, Зее, Шимановске, Новобурейском, Архаре, Чигирях, Благовещенске, Екатеринославке, Магдагачах, Возжаевке, - напомнил министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека. - Сейчас по этой программе строится пять физкультурно-оздоровительных комплексов - в Благовещенске, Тынде, Магдагачах и Тамбовке, их сдадут в эксплуатацию в следующем году.

В Свободном возводят ФОК площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров в рамках плана социального развития центров экономического роста Амурской области.

- Все эти залы - универсальные, в них можно будет проводить как соревнования, так и тренировки по различным видам спорта, готовиться и принимать нормы ГТО. А Тындинский ФОК будет включать и ледовое поле размером 60 на 30 метров, - объяснил Дмитрий Кутека.

По программе "Газпром - детям" в этом году намечено капитально отремонтировать стадионы в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и Бурее, а также многофункциональные площадки в Юхте и Новогеоргиевке. На это выделено 100 миллионов рублей.

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Четыре малые спортплощадки ГТО предусмотрены федеральным проектом "Спорт - норма жизни". Две из них (в Райчихинске и Новокиевском Увале) уже используются местными жителями. 8 августа - в День физкультурника - открылась площадка в селе Первомайское Тындинского района: возле местной школы теперь есть современные многофункциональные тренажеры, брусья и турники, организованы игровые зоны для волейбола и баскетбола. К концу августа малая спортплощадка для сдачи норм ГТО появится и в Сковородине. С 2021 по 2023 год в Амурской области будут ежегодно оборудовать по три таких спортивных объекта в разных районах, в том числе отдаленных.

Приамурье продолжает участвовать в национальном проекте "Образование" по направлению "Успех каждого ребенка". В 2020 году по указанной программе в восьми сельских школах создадут современные условия для занятий физической культурой и спортом: отремонтируют спортивные сооружения в учебных заведениях сел Иннокентьевка (Архаринский район), Никольское (Белогорский), Усть-Ивановка (Благовещенский), Виноградовка (Бурейский), Дмитриевка (Ивановский), Белоярово (Мазановский), Зеленый Бор (Михайловский) и Соловьевск (Тындинский район). На это из бюджетов разных уровней выделено свыше 15 миллионов рублей.

Фото: Министерство образования и науки Амурской области
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Спортсооружения в области обновляются и благодаря личному участию главы Приамурья. Капитально отремонтирован стадион в Шимановске. Почти 70 миллионов рублей из областного и городского бюджетов в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта" выделены по решению губернатора Василия Орлова. В прошлом году в честь 45-летия БАМа глава региона подарил Тынде сертификат номиналом 30 миллионов рублей. Полученные деньги городские власти решили потратить на создание современного стадиона при школе №7. В Белогорске введен стадион школы №11. Общая площадь новой спортзоны - порядка пяти тысяч квадратных метров. Здесь разместились комплексная полоса препятствий, площадка по изучению ПДД, площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса, тренажеры и беговая дорожка. Средства на объект - 20 миллионов рублей, по просьбе городских властей выделил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона лично контролирует развитие спортивной инфраструктуры. Так накануне Всероссийского Дня физкультурника он посетил отделение самбо школы олимпийского резерва, где начался ремонт спортивного зала. К 20 августа здесь должны заменить систему освещения, привести в порядок стены и потолок в зале, душевых и раздевалках, уложить новое покрытие на пол.

Улучшение тренировочных условий - немаловажный фактор для достижения хороших результатов, ведь в зале спортсмены, в зависимости от уровня подготовки, проводят от 6 до 32 часов в неделю.

Фото: Правительство Амурской области
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- Школа самбо очень известная у нас, с очень хорошим тренерским составом. Здесь занимаются больше 100 детей, подготовлены четыре мастера спорта международного класса, много мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта, два члена сборной России. В зале самбо в течение нескольких лет была модернизирована вытяжная вентиляция, система отопления, заменены окна. Последний штрих - около 700 тысяч рублей выделено на косметический ремонт, - рассказал Василий Орлов.

Постоянный контроль за ходом работ на спортсооружениях осуществляет и областной минстрой. Причем все принятые от строителей объекты находятся на пятилетней гарантии.

- Применяется обеспечение гарантии. При заключении контракта подрядчик вносит определенную сумму на счет заказчика. Эта сумма хранится в течение пяти лет. Если что-то с подрядчиком случается: обанкротился или не выполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право взять из данной суммы деньги и за этот счет устранить замечания, - пояснил министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.

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