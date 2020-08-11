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Рубрика: Экономика

Вкусная идея

Данияр Гумаров сотворил свой первый сыр в 12 лет. Теперь у него успешный бизнес
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Неделя № 178(8232)
В деревне Куюки, что в 20 километрах от Казани, живет самый молодой производитель сыра в Татарстане. Данияру Гумарову - 14 лет, недавно он перешел в 9-й класс. Однако то, что с ним произошло 2 года назад, поменяло не только его жизнь, но и привычный уклад всей семьи.
Продукция Данияра - не из дешевых. Но клиентов хватает. Фото: instagram.com / syrovarnia_daniiara Продукция Данияра - не из дешевых. Но клиентов хватает. Фото: instagram.com / syrovarnia_daniiara
Продукция Данияра - не из дешевых. Но клиентов хватает. Фото: instagram.com / syrovarnia_daniiara

В Татарстане существует образовательный проект "Фабрика предпринимательства". Бизнесмены с именем со всей республики дают мастер-классы тем, кто решил по-настоящему изменить жизнь и открыть свое дело. Обкатав программу на взрослых, организаторы проекта решили попробовать открыть подобный курс теперь уже для детей. Первый выпуск детской "фабрики" состоялся в 2018 году.

Фото: iStock
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- Меня друг позвал на "Фабрику предпринимательства", - говорит Данияр. - У меня на самом деле давно была мечта работать на себя. И тут такая возможность - первый детский поток, где нам поставили задачу - создать свой собственный бизнес-проект. Но идей, чем можно было бы заняться, не было. Сначала я думал заняться какой-нибудь перепродажей. Но по-настоящему мудрый совет, который потом поменял всю мою жизнь, подсказала бабушка. Она так и сказала: "Ты же так любишь есть различные сыры, так попробуй их производить".

Данияру Гумарову повезло в том, что у бабушки и дедушки - частный дом. В квартире, в которой подросток живет вместе с мамой, организовать производство сыра было бы проблематично. Все начиналось с так называемых "деревенских сыров", в которые клали яйцо, муку, сметану, масло и молоко. Все это взбивали вручную, и получался неплохой оригинальный продукт. Мальчик решил далеко не ходить, а продавать фермерскую продукцию, что называется, среди тех же конкурсантов. То есть внутри образовательного курса. Дело пошло успешно.

Данияр Гумаров сыроварением заразил всю свою семью. Можно сказать, всех трудоустроил. Фото: instagram.com / syrovarnia_daniiara

Организаторы программы выбрали ту бизнес-идею, которая больше всего заработала во время прохождения обучения. И оказалось, что Данияр заработал около 40 тысяч рублей, что было рекордом. И тут Гумарову опять повезло. Для того, чтобы стать победителем, нужно было защитить свой проект, в том числе и перед президентом Татарстана. В итоге подросток получил грант на развитие своего бизнеса в размере 300 тысяч рублей. С наставником - кондитером Сергеем Акульчевым была разработана дальнейшая стратегия продаж сыров, в основном через социальные сети. На выигранные деньги молодой предприниматель приобрел вакууматор, огромную сыроварню, холодильник, другое необходимое оборудование и к концу прошлого года производство было запущено. Они вместе с мамой прошли массу мастер-классов по тому, как изготовлять разные сыры, и сегодня их линейка доходит до 15 видов.

В неделю семья может изготовить до 40 килограммов отличной продукции. В арсенале сыры мягкие, деликатесные, полутвердые, с плесенью. Из полутвердых - качокавалло, канестрато, качотта, из мягких вытяжных сыров - буратта, моцарелла, чечил.

- Пармезан и маасдам пока не получаются. Для твердых сыров нужны особые закваски. И отдельный цех. Несмотря на немалую цену, у меня есть свой покупатель. Людям нравится, что у меня действительно эксклюзивная продукция, а некоторые сорта похожи на деликатесные швейцарские сыры, - рассказывает Данияр. - Цены мы тоже берем не с потолка. Сначала рассчитываем себестоимость, потом - трудозатраты и все это увеличиваем для того, чтобы получить небольшую прибыль.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как только мальчику исполнилось 14 лет, он по своей инициативе стал самозанятым. Таким власти решили предоставить торговые точки в агропромышленном парке, который и был задуман для того, чтобы реализовывать фермерскую продукцию. После того, как у Гумарова появилась своя торговая точка, ситуация резко изменилась, появилась своя клиентура. К слову, ценник на продукт не такой уж и маленький. Творожный, мягкий сыр стоит около 400 рублей, а самый дорогой доходит до двух тысяч за кило.

Данияр признается, что ему нравится зарабатывать в свои 14 лет неплохие деньги. Больше, чем получает его мама - главный бухгалтер:

- Что делают сверстники? Играют в компьютерные игры и мечтают о новой машине, как только им исполнится 18 лет! Я, может быть, меньше уделяю времени своим развлечениям, но зато четко понимаю, что сам смогу купить себе автомобиль к своему совершеннолетию. И это уже не мечты.

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