Китайские инвесторы запустили завод в Оренбуржье

В Оренбуржье заработал завод китайского промышленного холдинга "Хайлон Пайп Петролиум Сервис". Компания вложила в экономику региона уже полмиллиарда рублей и планирует расширять производство. О перспективах развития и новых инвестиционных проектах шла речь на встрече губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с представителями холдинга.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, участниками встречи стали гендиректор "Хайлон Пайп Петролиум Сервис (Оренбург)" Фань Лунхай и его заместитель Чжоу Лэй.

Специализация холдинга Hilong Group - разработка, производство и обслуживание нефтегазодобывающего оборудования. В Оренбурге компания открыла свой третий в России завод. Здесь наносят покрытие для бурильных и насосно-компрессорных труб нефтегазового назначения, а также антикоррозийное покрытие для коммунального комплекса.

Сейчас на производстве создано свыше 130 рабочих мест, причем большая часть коллектива - оренбуржцы. Средняя зарплата на предприятии - около 75 тысяч рублей. Активно ведется обучение новых сотрудников: в конечном итоге доля работников из Китая снизится до пяти процентов.

- В Оренбуржье достаточно людей, которые обладают необходимыми профессиональными компетенциями. Многие из них работают вахтовым методом, и мы, конечно, заинтересованы в создании для них высокооплачиваемых рабочих мест в области, - подчеркнул Денис Паслер. - Уверен, что в перспективе друзья и партнеры "Хайлон Петролиум" тоже по достоинству оценят кадровый потенциал нашего региона и уникальные логистические возможности, которые открывает для бизнеса географическое положение Оренбуржья: особенно учитывая масштабный проект трассы "Европа - Западный Китай".

Следует отметить, что предприятие "Хайлон Петролиум Пайп Серсвис" зарегистрировано в Оренбурге. Инвестор уплачивает налоги в консолидированный бюджет региона.

- В 2018 году мы создали компанию в Оренбурге. За короткий срок нам удалось наладить производство, собрать команду, создать предприятие с нуля. Это стало возможным благодаря тем мерам поддержки, которые правительство региона предлагает всем предпринимателям, и географическому расположению Оренбургской области, - отметил руководитель предприятия Фань Лунхай.

Всего же у холдинга Hilong Group - более 40 производственных баз и центров обслуживания по всему миру. Проект в Оренбурге представители компании назвали одним из самых успешных: общий объем коммерческих инвестиций уже превысил 450 миллионов рублей. Выполнено покрытие более миллиона метров труб. В перспективе в регионе планируется открыть линию по производству самого покрытия.