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Рубрика: Общество

Грязь в меню

Созданный российскими учеными метод очистки сточных вод превосходит зарубежные аналоги
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Как остановить загрязнение водоемов? Оживить "мерт­вые" реки? Проблема, над которой бьются во всем мире. Скажем, в России только 11 процентов сточных вод очищают до установленных нормативов, более 72 процентов сбрасывают плохо очищенными, а 17 процентов вообще без очистки. Остановить этот поток "грязи" задача очень непростая. Ведь нужны не только эффективные системы очистки, но и недорогие. Чтобы они были по карману предприятиям. А еще лучше, если удастся из отходов получать выгоду.
В России только 11 процентов сточных вод очищают до установленных нормативов. Фото: РИА Новости В России только 11 процентов сточных вод очищают до установленных нормативов. Фото: РИА Новости
В России только 11 процентов сточных вод очищают до установленных нормативов. Фото: РИА Новости

Такие установки разрабатываются в научно-образовательном центре Нижегородской области, созданного в рамках нацпроекта "Наука". Методика, реализованная учеными Нижегородского архитектурно-строительного университета в установке "Биосорб", показала более высокую эффективность по сравнению с технологиями, которые используются за рубежом. Кроме того, они в 1,5-2 раза дешевле.

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- Сам принцип очистки сточных вод известен давно, - говорит кандидат технических наук Дмитрий Монич. - В аппарат помещаются бактерии, которые поедают "грязь", которую сбрасывает предприятие. В бескислородной среде происходит сбраживание с выделением биогаза. Его можно сжигать с получением электроэнергии и тепла или производить из него топливо. А небольшой остаток, который "недоели" микроорганизмы, просушить и складировать.

Технологий, которые работают на этом принципе, сегодня в мире создано множество. Казалось бы, ничего нового не изобретешь. "Все верно, - говорит Монич. - Более того, все компоненты таких аппаратов тоже всем хорошо известны. Но здесь, как в музыке. Есть семь нот, а количество мелодий огромно. Так и с системами очистки. В мире известны самые разные варианты". Что позволило нижегородским ученым создать более эффективную установку? Прежде всего это максимальная оптимизация технологии под конкретный вид загрязнений.

- Каждая сточная вода индивидуальна, - объясняет Монич. - Под каждую мы подбираем бактерии, которым подходит именно данное меню. Точно так же индивидуально компонуем, как из кирпичиков, всю конструкцию из отдельных модульных блоков. Кроме того, оптимизируем химические реакции, вводя те или иными реагенты.

Очистные сооружения с применением аппаратов "Биосорб" уже построены на нескольких предприятиях страны. Установка производительностью 200 кубометров в сутки вырабатывает 1,5 МВт электроэнергии (за счет утилизации биогаза) и 3,8 тонны минеральных удобрений. Технология возвращает очищенную воду в производственный цикл, сокращая ее потребление на 30 процентов.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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В рамках НОЦ предполагается модернизация таких аппаратов. Речь идет не только о повышении их производительности. Параллельно с новыми стационарными установками будут созданы и мобильные. Их можно доставить в любую точку, где есть загрязнение, и провести очистку. Кроме того, аппараты "Биосорб" можно дополнить плазмотронами для получения электроэнергии из отходов, которые нельзя переработать биологическими методами. Такие системы в рамках НОЦ разрабатываются Центром имени Келдыша "­Рос­космоса".

- Плазмохимический метод даст почти 100-процентную утилизацию отходов, увеличение почти в два раза полезной энергии в результате сжигания, снижение выброса вредных веществ, получение синтез-газа и жидкого топлива, - считает Монич. В планах создание современной экспериментальной лабораторной базы мирового уровня, вывод к 2024 году аппаратов на рынок России, СНГ и стран БРИКС.

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