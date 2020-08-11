Под Самарой на даче погибли женщина и трое детей

Новости

Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве 09:52
Широков принес извинения избитому арбитру 09:36
Титов предложил продлить субсидии малому бизнесу на июнь и июль 09:17
Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Коммунальные электропылесосы начали убирать улицы Москвы 09:06
Врач назвал продукты, улучшающие и ухудшающие настроение 09:02
В Москве воздух прогреется до +22 градусов 08:45
Избитый Широковым арбитр рассказал о своем самочувствии 08:37
Игры стран СНГ пройдут попозже 08:32
Эксперт назвала необратимые последствия у выздоровевших от COVID-19 07:48
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19 07:45
СМИ сообщили о массовых увольнениях медиков в США 07:36
Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку 07:25
Эксперты перечислили опасные для безналичного расчета места 06:45
Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл драфт-лотерею НХЛ 05:21
Тайфун "Мекхала" обрушился на восточное побережье Китая 05:20
Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 03:13
Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину 02:55
"Манчестер Юнайтед" одолел "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы 02:50
Трамп рассказал журналистам о стрельбе рядом с Белым домом 02:45
Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома 01:55
Арбитр VAR матча "Спартака" с "Сочи" объяснил назначение второго пенальти 01:36
Работников вредных производств освободят от медосмотров 01:32
"Интер" и "МЮ" вышли в полуфинал Лиги Европы 00:55
У продолжения "Трона" появился режиссер 10.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
11.08.2020 09:11
Рубрика: Происшествия

Под Самарой на даче погибли женщина и трое детей

Текст: Наталья Саванкова

Трагедия произошла в ночь на вторник в Волжском районе Самарской области. В ночном пожаре в дачном доме погибли четыре человека - 37-летняя женщина и трое детей. Мужчина в шоковом состоянии был госпитализирован.

Под Тверью возбуждено дело о гибели четырех человек в пожаре

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании поступил в 00.17 по местному времени. Горели дачный дом и надворные постройки. В 04.38 пожар был ликвидирован.

Погибшим детям было от 11 до четырех лет.

Причина пожара устанавливается, предварительно к возгоранию могло привести аварийное электрооборудование.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
Глава ВОЗ рассказал о "проблесках надежды" в борьбе с COVID-19
В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19
Турция установила новые правила въезда в страну
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию