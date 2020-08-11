Под Самарой на даче погибли женщина и трое детей

Трагедия произошла в ночь на вторник в Волжском районе Самарской области. В ночном пожаре в дачном доме погибли четыре человека - 37-летняя женщина и трое детей. Мужчина в шоковом состоянии был госпитализирован.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании поступил в 00.17 по местному времени. Горели дачный дом и надворные постройки. В 04.38 пожар был ликвидирован.

Погибшим детям было от 11 до четырех лет.

Причина пожара устанавливается, предварительно к возгоранию могло привести аварийное электрооборудование.