В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт

Житель Нефтекамска хотел совершить террористический акт - поджечь здание городской администрации при помощи самодельного зажигательного устройства. Его намерения выявили сотрудники Управления ФСБ России по Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанный хотел дестабилизировать работу органов государственной власти, а также привлечь других людей к протестной активности против действующего конституционного строя. К этому мужчина открыто призывал в интернете.

Но сотрудники ФСБ задержали его еще на этапе приготовления к преступлению. Следственный отдел УФСБ России по РБ возбудил в отношении нефтекамца уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Задержанный дал показания. Из его дома изъяли компьютер и средства связи, где содержалась информация о подготовке к террористическому акту, а также видеозаписи изготовления и предварительных испытаний зажигательных смесей.

Расследование этих уголовных дел продолжается при оперативном сопровождении УФСБ России по РБ, уточнили в ведомстве.