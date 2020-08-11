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11.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

В Казани открылась новая инфекционная больница

Текст: Ольга Кондрева
Современное четырехэтажное здание общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров строители возвели фактически за сто дней. Это стало их подарком к вековому юбилею республики.
Фото: Пресс-служба президента РТ Фото: Пресс-служба президента РТ
Фото: Пресс-служба президента РТ

Новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы имени А.Ф. Агафонова (РКИБ), где будут лечить пациентов с COVID-19 и другими опасными заболеваниями, рассчитан на 232 места. Однако в режиме чрезвычайной ситуации здесь можно будет развернуть 504 койки.

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Если бы не вывеска, его вполне можно было бы принять за дом отдыха. Таких балконов, образующих единый коридор, нет ни в одном лечебном учреждении Татарстана. Но здесь они не ради красоты. Ведь на втором, третьем и четвертых этажах расположены специальные отделения, предназначенные для лечения больных с особо опасными инфекциями. А балконная дверь, по сути, является входом в конкретный бокс, включающий помещение для санобработки и непосредственно больничную палату. Такое проектное решение позволяет обеспечить разделение потоков пациентов с различными заболеваниями. А это главное требование к инфекционным больницам.

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В новом корпусе РКИБ также находятся приемно-диагностическое и отделение анестезиологии и реанимации, блоки приготовления молочных смесей и обеззараживания отходов. Есть и в составе медучреждения и современный лабораторный корпус.

По словам участвовавшего в церемонии открытия министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, это здание РКИБ стало 22-м объектом, который вводится в России в очень сжатые сроки. Новые профильные больницы "позволят принимать пациентов с различными инфекциями и "тем самым позволят разгрузить другие медорганизации и обеспечить плановую помощь остальным".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Важно, что эти медучреждения в большинстве своем оснащены современным оборудованием, которое, как и средства индивидуальной защиты, сегодня выпускается на российских предприятиях, - подчеркнул министр.

И казанская больница - не исключение. Из 1,8 миллиарда рублей, выделенных из бюджета Татарстана на строительство нового корпуса РКИБ, четвертая часть денег была потрачена на оснащение. Здесь есть все необходимое для диагностики и лечения инфекций, в том числе СOVID-19: компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование и аппараты ИВЛ.

- Сегодня востребованность этой больницы в Татарстане очень высокая, - отметил президент РТ Рустам Минниханов. - Хотя к нашей радости тяжелых случаев COVID-19 становится все меньше и меньше, коронавирус никуда не ушел. Надеюсь, что проблема будет решена. И новый комплекс расширит возможности специалистов в решении этой масштабной задачи.

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