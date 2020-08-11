После паузы длиной ровно в месяц лучшие мастера игры на песке снова сразятся на этапе чемпионата России. С 13 по 16 августа будут разыграны награды в соревновании мужских и женских команд с общим призовым фондом 300 тысяч рублей.

В центре внимания неизбежно будут выступающие за "Факел" (Новый Уренгой) действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В июле на московский этап Красильников не приехал, его партнер Стояновский играл в тандеме с Александром Крамаренко, который вообще представляет совершенно другой клуб - столичный ФРПВ-ЦОП (Фонд развития пляжного волейбола - Центр олимпийской подготовки). Новообразованная команда тогда финишировала второй, уступив в решающем матче серебряным призерам чемпионата Европы-2019 Илье Лешукову и Константину Семенову. Теперь, если не случится сенсаций, болельщиков может ожидать игра за "золото" абсолютно топового уровня.

Вообще, Красильникову и Стояновскому явно не повезло. После своего победного супердубля, когда к званию сильнейшего дуэта планеты они в начале сентября добавили в свой послужной список еще и первое место на финале "Мирового тура"-2018/19, эти уникальные российские спортсмены из-за пандемии провели очень мало турниров, как международного, так и внутреннего календаря. Вячеслав и Олег встретились с зарубежными соперниками в этом году только на мартовском этапе "Мирового тура" в Дохе (Катар), а что касается чисто российских баталий, то "приполярники", являясь действующими чемпионами и обладателями Кубка страны, снова в действии окажутся только сейчас в Казани.

В столице Татарстана и летней Универсиады-2013 крайне интересной обещает быть борьба у женщин. Фавориты: столичные динамовки Екатерина Бирлова (Хомякова) - Евгения Уколова, Александра Моисеева (Ширяева) - Екатерина Сырцева. Кстати, Моисеева еще в 2006 году в компании с Натальей Урядовой стала чемпионкой Европы. Тогда этот успех казался чем-то из ряда вон выходящим, чрезвычайно приятной сенсацией. И только в последние годы мы уже привыкли к наградам наших пляжников на главных стартах.

Победители третьего по счету этапа чемпионата России получат по 30 тысяч рублей на пару, серебряные призеры - по 23 000, обладатели "бронзы" - по 18 000. Квалификация назначена на 13 августа, в следующие три дня пройдут матчи основной сетки. Регламент для мужчин и женщин одинаковый: 16 команд разобьются на квартеты, там сыграют в формате мини- "Финалов четырех". Аутсайдеры завершат выступления, остальные продолжат борьбу в плей-офф.