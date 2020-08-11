Новости

В России разрешили сертификацию оборудования с поддержкой Wi-Fi 6 20:55
В Перми совершил посадку МиГ-31 с разрушенным колесом 20:41
Минкомсвязь предлагает давать кредиты на цифровую трансформацию 20:17
В Индии засняли товарный образец Kia Sonet 20:02
Ученые предложили не мешать Венеции тонуть 19:44
Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 20:40
Рубрика: Спорт

Пляж манит

После паузы наши мастера игры на песке снова в действии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
После паузы длиной ровно в месяц лучшие мастера игры на песке снова сразятся на этапе чемпионата России. С 13 по 16 августа будут разыграны награды в соревновании мужских и женских команд с общим призовым фондом 300 тысяч рублей.
Предыдущий этап чемпионата России прошел месяц назад на площадках столичного Водного стадиона. Фото: Михаил Синицын/РГ Предыдущий этап чемпионата России прошел месяц назад на площадках столичного Водного стадиона. Фото: Михаил Синицын/РГ
Предыдущий этап чемпионата России прошел месяц назад на площадках столичного Водного стадиона. Фото: Михаил Синицын/РГ

В центре внимания неизбежно будут выступающие за "Факел" (Новый Уренгой) действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В июле на московский этап Красильников не приехал, его партнер Стояновский играл в тандеме с Александром Крамаренко, который вообще представляет совершенно другой клуб - столичный ФРПВ-ЦОП (Фонд развития пляжного волейбола - Центр олимпийской подготовки). Новообразованная команда тогда финишировала второй, уступив в решающем матче серебряным призерам чемпионата Европы-2019 Илье Лешукову и Константину Семенову. Теперь, если не случится сенсаций, болельщиков может ожидать игра за "золото" абсолютно топового уровня.

На Воробьевых горах появится центр пляжных видов спорта

Вообще, Красильникову и Стояновскому явно не повезло. После своего победного супердубля, когда к званию сильнейшего дуэта планеты они в начале сентября добавили в свой послужной список еще и первое место на финале "Мирового тура"-2018/19, эти уникальные российские спортсмены из-за пандемии провели очень мало турниров, как международного, так и внутреннего календаря. Вячеслав и Олег встретились с зарубежными соперниками в этом году только на мартовском этапе "Мирового тура" в Дохе (Катар), а что касается чисто российских баталий, то "приполярники", являясь действующими чемпионами и обладателями Кубка страны, снова в действии окажутся только сейчас в Казани.

Обновлен календарь официальных соревнований по пляжному волейболу

В столице Татарстана и летней Универсиады-2013 крайне интересной обещает быть борьба у женщин. Фавориты: столичные динамовки Екатерина Бирлова (Хомякова) - Евгения Уколова, Александра Моисеева (Ширяева) - Екатерина Сырцева. Кстати, Моисеева еще в 2006 году в компании с Натальей Урядовой стала чемпионкой Европы. Тогда этот успех казался чем-то из ряда вон выходящим, чрезвычайно приятной сенсацией. И только в последние годы мы уже привыкли к наградам наших пляжников на главных стартах.

Победители третьего по счету этапа чемпионата России получат по 30 тысяч рублей на пару, серебряные призеры - по 23 000, обладатели "бронзы" - по 18 000. Квалификация назначена на 13 августа, в следующие три дня пройдут матчи основной сетки. Регламент для мужчин и женщин одинаковый: 16 команд разобьются на квартеты, там сыграют в формате мини- "Финалов четырех". Аутсайдеры завершат выступления, остальные продолжат борьбу в плей-офф.

В регионах Спорт Волейбол Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Зенит" победил "Ротор" в матче первого тура РПЛ
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства