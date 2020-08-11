В колонию Марий Эл попытались передать конфеты с наркотиками

Новости

Муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой задержан 15:26
Правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения 15:19
Иван Охлобыстин написал для Михаила Ефремова пьесу 15:19
Парламент Китая продлил полномочия законодательного собрания Гонконга 15:14
Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым 15:00
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию 14:48
Умер лауреат "Оскара" Курт Людтке 14:37
В Ленобласти на учениях по тревоге подняли комплексы "Искандер-М" 14:25
Вузовским преподавателям помогут получить навыки работы онлайн 14:18
Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ" 14:16
В Швейцарии родителям не разрешили сопровождать детей в школу 1 сентября 13:57
Тихонов высказался об избиении Широковым судьи 13:55
Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера 13:47
СМИ: "Наполи" начал переговоры по трансферу футболиста ЦСКА Влашича 13:40
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 13:29
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
"Яндекс" запустил платформу для самозанятых 12:48
Про друга Губки Боба Патрика снимут отдельный сериал 12:41
Зеленский подписал закон об игорном бизнесе 12:40
Региональные вузы получили более 9 тысяч дополнительных бюджетных мест 12:36
Корректировка соглашения с Кипром даст бюджету РФ 130-150 млрд рублей 12:36
Синоптики рассказали, почему прогноз погоды не всегда сбывается 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 15:10
Рубрика: Происшествия

В колонию Марий Эл попытались передать конфеты с наркотиками

Текст: Олег Корякин

Одному из осужденных исправительной колонии № 5 Марий Эл попытались передать шоколадные конфеты, начиненные наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РМ.

Белгородскому врачу дали пять лет за взятки и наркотики

Сладости показались подозрительными сотрудникам учреждения, поскольку были явно повреждены. Оказалось в начинку из пастилы спрятали девять шариков из полимерной пленки. Внутри они содержали синий порошок.

После экспертизы выяснилось, что это вещество является производным метилэфедрона общей массой 0,77 грамма. Мужчина, который пытался передать наркотики, сам ранее был судим. Причем срок отбывал как раз в этой колонии.

Против него возбудили уголовное дело.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Тюрьмы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Когда можно запретить установку станций сотовой связи на своем доме
Роскомнадзор предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных