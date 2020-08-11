В колонию Марий Эл попытались передать конфеты с наркотиками

Одному из осужденных исправительной колонии № 5 Марий Эл попытались передать шоколадные конфеты, начиненные наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РМ.

Сладости показались подозрительными сотрудникам учреждения, поскольку были явно повреждены. Оказалось в начинку из пастилы спрятали девять шариков из полимерной пленки. Внутри они содержали синий порошок.

После экспертизы выяснилось, что это вещество является производным метилэфедрона общей массой 0,77 грамма. Мужчина, который пытался передать наркотики, сам ранее был судим. Причем срок отбывал как раз в этой колонии.

Против него возбудили уголовное дело.