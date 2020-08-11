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11.08.2020 08:24
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области 1,5-годовалая девочка утонула в бассейне

Текст: Мария Волкова

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту гибели ребенка в бассейне в Богородском районе.

Фото: iStock
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Доследственную проверку организовал и Богородский межрайонный следственный отдел СУ СК по Нижегородской области. Трагедия произошла 5 августа в частном доме в деревне Чижково. В бассейне, установленном во дворе дома, девочку без признаков жизни обнаружила ее мать. Она отвлеклась на младшего ребенка и не увидела, как дочка подошла к воде.

Когда девочку достали из воды, она была еще жива. Но спасти медикам ее не удалось: через несколько часов ребенок умер в больнице.

Телесных повреждений криминального характера на теле девочки следователи не обнаружили. Все обстоятельства трагедии выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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