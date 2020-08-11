Центр опережающей профессиональной подготовки, в котором акцент будет сделан на цифровизации учебного процесса, появится в Нижегородской области до конца 2020 года.

Как сообщает региональное правительство, центр создадут в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Молодые профессионалы". Для обучения оборудуют двадцать современных мастерских на базе четырех профессиональных образовательных организаций. Одна из них - Арзамасский техникум строительства и предпринимательства.

- Мы уже получили федеральный грант для модернизации мастерских по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Строительство", "Искусство", "Дизайн" и "Сфера услуг", - говорит руководитель ресурсного центра техникума Галина Волгунова. - Планируется, что упор в проекте "Молодые профессионалы" будет сделан на связь работодателей с образовательными организациями и дистанционное обучение. Такой формат позволит часть знаний получать онлайн (например, с помощью системы электронного обучения Moodle, которой мы сейчас пользуемся), а потом приехать на практику в мастерские.

Помимо Арзамасского техникума, мастерские будут созданы в Нижегородском строительном техникуме, Перевозском строительном колледже и Уренском индустриально-энергетическом техникуме.

Между тем в регионе уже действуют различные профориентационные курсы для старшеклассников общеобразовательных школ. Например, в лицее N 40 оборудована экспериментальная площадка так называемого "интернета вещей". Фитнес-браслеты, сотовые телефоны, умные телевизоры, стиральные машинки, которые умеют подключаться к интернету и самодиагностироваться, - все это специалисты называют интернетом вещей. "Умный город" тоже относится к интернету вещей: например, радары на дорогах, остановки с массой полезной информации.

- Есть большая проблема - нехватка специалистов в сфере интернета вещей, умеющих создавать системы управления и обладающих знаниями в смежных сферах, - считает научный руководитель проекта "Умный город", доцент кафедры электродинамики радиофизического факультета Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Умнов. - Необходимы программисты нового типа, программисты окружающей среды. Такие спецы должны взращиваться со школы, чем мы и занялись, создав "Умный город" - комплексную систему для организации проектного обучения школьников по теме "Интернет вещей".

Это программно-аппаратная платформа, которая позволяет объединять системы, созданные на базе "Ардуино" (типовых электронных блоков управления), во множество сложных систем. И для создания таких систем не нужно быть программистом или электронщиком - создать систему управления может даже школьник. Например, собрать блок управления умным домом (включение бытовых приборов по расписанию, голосовому управлению или датчику движения и тому подобное). Недавно нижегородские школьники уже продемонстрировали свои умения с помощью этой платформы в Артеке.

- Думаем, что конструкторы интернета вещей, с помощью которых каждый сможет собрать свою систему управления, в перспективе будем поставлять на рынок, - заключил Алексей Умнов. - Будущее именно за системами, принимающими решения на основе объективных данных, а не предположений. За искусственным интеллектом, иными словами. .