К строительству терминала в Толмачево привлекут новосибирские компании

В Новосибирской области подписан контракт о строительстве нового терминала Международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина. Первый этап работ планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

Подписание документа проходило в присутствии главы региона Андрея Травникова. Свои подписи под контрактом поставили генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич и Генджай Акай, генеральный директор ООО "Ант Япы" (входит в международный холдинг, Турция).

Во время церемонии Андрей Травников особо отметил, что региональные власти уделят особое внимание привлечению местных - новосибирских - компаний к строительству терминального комплекса.

- Мы заинтересованы в том, чтобы при строительстве такого крупного объекта были максимально задействованы наши строители, поставщики материалов и оборудования. Это рабочие места для наших жителей, это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, - подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор также предложил привлечь к работе на знаковой стройке бойцов новосибирских студотрядов. В этом году студенты работают на строительных площадках станции метро "Спортивная" и ледового дворца спорта.

Генеральный директор компании "Новапорт холдинг" (занимается развитием новосибирского аэропорта) Сергей Рудаков отметил, что Новосибирск сегодня является основным в холдинге и единственным, который может претендовать на звание самого большого в стране регионального международного хаба.

Андрей Травников подчеркнул, что правительству области благодаря совместной работе с компанией "Новапорт", аэропортом Толмачево, авиакомпанией S7 ("Сибирь"), Минтрансом РФ, Росавиацией удалось начать реализацию комплексной программы развития новосибирского авиационного хаба.

- В каждом этапе запуска этой программы региональное правительство принимало самое активное участие. Потому что для такого региона, как Новосибирская область, развитие авиахаба очень важно. Удобная логистика - это одно из наших конкурентных преимуществ, - заявил глава региона.

Модернизация новосибирского аэропорта Толмачево проводится в рамках Указа президента РФ Владимира Путина. Развитие аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Полностью проект предполагается завершить к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса будет направлено порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса увеличится до 100 тысяч квадратных метров.

Помимо строительства нового терминального комплекса реализуется масштабный проект реконструкции аэродромного комплекса Толмачево.

Справка "РГ"

Стоимость контракта на строительство первого этапа терминала в Толмачево (площадь 56 тысяч квадратных метров) составляет 13,672 миллиарда рублей. Высота нового терминала - более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего.