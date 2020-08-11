Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с самых опасных отходов

Первым шагом в масштабной ликвидации отходов "Усольехимпрома" станет анализ содержимого 16 цистерн, которые "Росатом" счел наиболее опасными из всех, обнаруженных на территории бывшего химкомбината.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, специалисты войск радиационно-химической защиты отберут пробы химикатов, содержащихся в этих цистернах, и проведут их экспресс-анализ в мобильной лаборатории, которая развернута на промплощадке.

В дальнейшем пробы будут направлены в научный центр в Москве для более детального изучения. В дальнейшем будет решаться вопрос о способе их ликвидации.

Понимание состава химикатов позволит специалистам Минобороны РФ и Росатома разработать план утилизации с учетом мер химической безопасности как для специалистов, работающих с токсическими веществами, так и для местных жителей. В частности, военные будут монтировать установки водяной завесы вокруг цистерн. В ближайшие три месяца ведомства планируют ликвидировать пять цистерн. На каждую будет уходить примерно 3-4 дня.

Военные заверили, что ликвидация цистерн не окажет влияния на работу предприятий, которые находятся вблизи "Усольехимпрома". Отметим, что по данным администрации Усолья-Сибирского, на промплощадке бывшего химкомбината зарегистрировано около 40 юридических лиц, 11 из которых являются действующими предприятиями. Региональные власти готовы предоставить им новые земельные участки и помочь с переводом бизнеса на них.

Напомним, "дорожная карта" по утилизации накопленного вреда "Усольехимпрома" должна быть готова к концу октября. "Росатом" провел обследование территории - по его данным, речь идет о 2 миллионах тонн отходов разной степени опасности, которые расположены на 16 квадратных километрах. Также на промплощадке остаются около 400 зданий и сооружений.