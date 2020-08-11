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11.08.2020 10:15
Рубрика: Общество

Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с самых опасных отходов

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Первым шагом в масштабной ликвидации отходов "Усольехимпрома" станет анализ содержимого 16 цистерн, которые "Росатом" счел наиболее опасными из всех, обнаруженных на территории бывшего химкомбината.

Сформирована рабочая группа по ситуации в Усолье-Сибирском

Как сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, специалисты войск радиационно-химической защиты отберут пробы химикатов, содержащихся в этих цистернах, и проведут их экспресс-анализ в мобильной лаборатории, которая развернута на промплощадке.

В дальнейшем пробы будут направлены в научный центр в Москве для более детального изучения. В дальнейшем будет решаться вопрос о способе их ликвидации.

Понимание состава химикатов позволит специалистам Минобороны РФ и Росатома разработать план утилизации с учетом мер химической безопасности как для специалистов, работающих с токсическими веществами, так и для местных жителей. В частности, военные будут монтировать установки водяной завесы вокруг цистерн. В ближайшие три месяца ведомства планируют ликвидировать пять цистерн. На каждую будет уходить примерно 3-4 дня.

Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году

Военные заверили, что ликвидация цистерн не окажет влияния на работу предприятий, которые находятся вблизи "Усольехимпрома". Отметим, что по данным администрации Усолья-Сибирского, на промплощадке бывшего химкомбината зарегистрировано около 40 юридических лиц, 11 из которых являются действующими предприятиями. Региональные власти готовы предоставить им новые земельные участки и помочь с переводом бизнеса на них.

Напомним, "дорожная карта" по утилизации накопленного вреда "Усольехимпрома" должна быть готова к концу октября. "Росатом" провел обследование территории - по его данным, речь идет о 2 миллионах тонн отходов разной степени опасности, которые расположены на 16 квадратных километрах. Также на промплощадке остаются около 400 зданий и сооружений.

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