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11.08.2020 10:06
Рубрика: Общество

Новосибирские ученые смоделируют вымирание первых животных Земли

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН совместно с коллегами из США и Австралии проведут серию исследований первых животных, населявших нашу планету около 540 миллионов лет назад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в пресс-службе новосибирского института, ученые намерены воспроизвести вероятное массовое вымирание этих организмов, используя их модели из биоразлагаемых материалов, напечатанные на 3D-принтерах. Цель эксперимента, впрочем, доказать обратное - что как такового вымирания вследствие природной катастрофы или других причин не было.

Фото: iStock
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В конечном счете исследовали намерены выяснить, почему остатки первых животных планеты неожиданно исчезают из геологической летописи. Две основные теории указывают либо на природную катастрофу и последующее массовое вымирание, либо на биологические факторы, связанные с эволюцией и изменением поведения животных: хищничество, конкуренция за пищевые ресурсы и т.п.

В пользу второй версии говорит то, что на том отрезке времени в геологии не зафиксировано следов природной катастрофы и резких экосистемных перестроек. Однако у теории массового вымирания остается множество сторонников.

Фото: Piotr Wojtal / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN w Krakowie
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По данным последних исследований, древнейшие в истории Земли животные формировали устойчивые сообщества в позднем эдиакарии, 580-540 миллионов лет назад. Предполагается, что они приспособились жить в условиях низкого содержания кислорода. А вследствие динамично меняющегося окислительно-восстановительного ландшафта среды обитания происходила экологическая дифференциация. Эта гипотеза также может найти подтверждение в ходе масштабного эксперимента.

- Специалисты планируют вести исследования в нескольких точках, - отмечают в ИНГГ СО РАН. - В частности, ученые будут изучать разрезы хатыспытской и туркутской свит Оленекского поднятия Сибири, разрезы никольской и ченчинской свит по реке Лене, разрез чернокаменской свиты по реке Сылвица западного склона Среднего Урала и разрезы венда юго-восточного Беломорья. Эти отложения богаты ископаемыми остатками эдиакарской фауны.

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