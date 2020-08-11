Новосибирским спортсменам разрешили тренироваться на улице

В Новосибирске смягчают ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что муниципальные спортивные школы могут вернуться к привычному режиму. Правда, пока спортсмены будут тренироваться на улице, а в помещениях - не раньше сентября.

Глава города проверил готовность спортивных объектов Первомайского района к новому сезону.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что из-за пандемии воспитанники спортивных школ не смогли в полной мере использовать возможности сибирского лета. Однако руководство учреждений времени зря не теряло. Клуб "Первомаец" подготовился к тренировкам как профессиональных, так и начинающих борцов. Для этого была обновлена инфраструктура, в частности, выполнен косметический ремонт зала бокса, на стадионе уложен новый газон, проведена реконструкция беговой дорожки. На стадионе "Локомотив", где тренируются легкоатлеты из школы олимпийского резерва "Фламинго", отремонтирована беговая дорожка, находящаяся под трибунами. Это позволит спортсменам тренироваться зимой.

Тренер ДЮСШ "Первомаец" Павел Горшков сообщил мэру, что тренировки для воспитанников клуба, входящих в сборную по боксу, начались еще до снятия ограничительных мер.

- Сейчас разрешено заниматься ребятам младших возрастных групп, которые не попали в состав сборной области. Они тренируются три раза в неделю на открытом воздухе, профессионалы - каждый день, - сказал Павел Горшков.

Специалисты отмечают, что основная задача тренеров - вернуть тот уровень функциональных возможностей, который был у борцов до пандемии. Занятия на улице - кроссы, игровые тренировки - дают хороший результат.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Осматривая ледовый спортивный комплекс "Локомотив" (находится в оперативном пользовании спортивной школы "Центр зимних видов спорта"), глава Новосибирска подчеркнул, что важно не только развивать хоккейные площадки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, но и не забывать про другие зимние виды спорта, в частности, укреплять материально-техническую базу для занятий лыжами.

Справка "РГ"

СК "Первомаец" основан в 1994 году. Сегодня здесь открыты три отделения: греко-римская борьба, бокс и спортивная аэробика. Работает 13 тренеров-преподавателей, которые занимаются с почти одной тысячей юных спортсменов.

СК "Локомотив" открылся в 2011 году. Здесь работают отделения хоккея, лыжных гонок, фигурного катания, а с 2020 года - отделение керлинга. Общее число воспитанников - около 1500 человек. В настоящее время возобновлен тренировочный процесс для 983 спортсменов.