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11.08.2020 20:37
Рубрика: Спорт

Соперник не приедет

Регбисты "Енисея-СТМ" уже прошли в полуфинал Кубка России
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Победитель чемпионата России по регби последних четырех лет красноярский "Енисей-СТМ" без игры вышел в полуфинал Кубка страны 2020.

В четвертьфинале сибиряки должны были принимать выступающее во втором по значимости дивизионе национального первенства столичное "Динамо", однако представители турнира высшей лиги отказались от поездки в Сибирь из-за сложной эпидемиологической ситуации. Поскольку в календаре свободных дат нет, то "бело-голубым" засчитано техническое поражение со счетом 0:30.
Клуб из Краснодара установил антирекорд чемпионата России по регби

Теперь в полуфинале в период 25-28 сентября "Енисей-СТМ" встретится с победителем пары "ВВА-Подмосковье" (Монино) - "Булава" (Таганрог). Этот матч состоится завтра. А сегодня в другом четвертьфинале сразятся "Богатыри" (Краснодар) - "Красный Яр" (Красноярск). На пятницу назначен матч "Стрела" (Казань) - "Слава" (Москва).

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