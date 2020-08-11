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11.08.2020 09:14
Рубрика: Происшествия

Томичку, заморившую младенца голодом, приговорили к 12 годам колонии

Текст: Никита Зайков (Томск)

Томский областной суд приговорил к 12 годам и 3 месяцам колонии общего режима женщину, чей двухмесячный ребенок скончался от недостатка пищи и воды.

Сибирячка бросила новорожденного ребенка на автобусной остановке

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, жительницу села Тогур Колпашевского района обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

По материалам следствия и суда, 28-летняя мать с сентября по декабрь 2018 года фактически оставила ребенка на произвол судьбы и не ухаживала за ним. В частности, малыш не получал ни питания, ни воды. Рекомендации врачей по обследованию ребенка томичка также не выполняла. В результате младенец умер в двухмесячном возрасте.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

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