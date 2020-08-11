В двух районах Тувы началось распространение возбудителя чумы

Сотрудники управления Роспотребнадзора по республике Тува выявили распространение возбудителя чумы в природных очагах в Овюрском и Монгун-Тайгинском кожуунах региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, основными носителями этой инфекции являются грызуны - в Монголии и пограничных с нею российских регионах это преимущественно сурки, - а также блохи. Болезнь может передаваться от животного к человек при контакте, укусах, употреблении мяса в пищу. Заражение может происходить и от человека к человеку.

На территории, где обнаружены возбудители чумы, расположен поселок Хандагайты с населением более 3 тысяч человек, а также находятся восемь чабанских стоянок, на которых сейчас живет 51 человек, в том числе 16 детей.

Вокруг поселка проведена барьерная дезинсекция на площади в четыре тысячи гектаров. Также в обоих районах проводится вакцинация населения.