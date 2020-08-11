В Новосибирской области поддержат грантами общественные инициативы

Новости

В Москве на 60 процентов вырос объем собранного вторсырья 11:50
Первый канал в годовщину гибели Цоя покажет последний концерт группы "Кино" 11:47
Назван район Москвы с самым дешевым съемным жильем 11:40
Путин: Впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса 11:32
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой 11:28
Заразившаяся COVID-19 певица Рита Дакота госпитализирована 11:23
В Совфеде оценили информацию о задержке строительства "Северного потока-2" 11:14
В Рио-де-Жанейро место на пляже теперь придется бронировать 11:05
В Москве число новых случаев COVID-19 в августе снизилось на 63% 11:01
В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты 10:30
Мошенник украл с карты пенсионера свыше 1,3 миллиона рублей 10:29
Временные рабочие места помогут обеспечить занятость в 79 регионах 10:27
Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с самых опасных отходов 10:15
Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19 10:14
Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду 10:09
В Подмосковье из гаража украли дорогостоящий мотоцикл 10:08
Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве 09:52
Роман Широков принес извинения избитому арбитру 09:36
Титов предложил продлить субсидии малому бизнесу на июнь и июль 09:17
Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Коммунальные электропылесосы начали убирать улицы Москвы 09:06
Врач назвал продукты, улучшающие и ухудшающие настроение 09:02
В Москве воздух прогреется до +22 градусов 08:45
Избитый Широковым арбитр рассказал о своем самочувствии 08:37
Игры стран СНГ пройдут попозже 08:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 11:40
Рубрика: Власть

В Новосибирской области поддержат грантами общественные инициативы

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В рамках движения "Сделай выбор" новосибирские волонтеры получат 45 миллионов рублей на конкурсе стартапов "Со мной регион успешнее". Стартовал второй этап конкурса, организаторов которого поддержал легендарный новосибирский борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Легендарный российский борец, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, уроженец Новосибирска, Александр Карелин встретился с участниками общественного движения "Сделай выбор".

- В рамках движения "Сделай выбор" мы в том числе разъясняем послание президента РФ и стратегические задачи, которые реализуются в регионе, - пояснил депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Александр Карелин.

Фото: Татьяна Кравченко
"Народный бюджет" в Новосибирской области потратят на транспорт

Один из базовых проектов движения "Сделай выбор" - это конкурс общественных стартапов "Со мной регион успешнее", благодаря которому получил поддержку уже 331 проект. На реализацию первого этапа конкурса предусмотрено 15 миллионов рублей в рамках утвержденной правительством региона областной госпрограммы "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области". В настоящее время ведется прием заявок на второй конкурс, общее финансирование которого составляет 30 миллионов рублей.

Это уникальный конкурс грантов, который поддерживает проекты, направленные на развитие общественных социально ориентированных инициатив. Важно, что принять в нем участие и получить поддержку могут обычные люди, а не юридические организации. Все это делается для того, чтобы как можно больше жителей Новосибирской области могли реализовать свои хорошие и добрые идеи, которые сделают жизнь в регионе лучше и интереснее.

Например, среди победителей конкурса общественных стартапов - педагог Николай Константинов из села Александровка Маслянинского района Новосибирской области. Он - автор проекта "Туристические маршруты Маслянинского района". В походах и на сплавах его подопечные, студенты и школьники из местного туристического кружка, будут собирать информацию и составлять карты достопримечательностей.

- Проект "Со мной регион" успешнее - это про инициативу, доверие и взаимоуважение. Правительство региона предоставило достойные возможности неравнодушным и деятельным людям проявить творческие способности и улучшить условия нашей жизни - открывать и поддерживать в хорошем состоянии спортивные площадки, благоустраивать дворы, организовывать активности для полезного и интересного отдыха. Выиграли те, кто, по сути, ничем не рискуя, попробовал и заявился, - подчеркнул Александр Карелин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок
Турция установила новые правила въезда в страну
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети