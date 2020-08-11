В Новосибирской области поддержат грантами общественные инициативы

В рамках движения "Сделай выбор" новосибирские волонтеры получат 45 миллионов рублей на конкурсе стартапов "Со мной регион успешнее". Стартовал второй этап конкурса, организаторов которого поддержал легендарный новосибирский борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Легендарный российский борец, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, уроженец Новосибирска, Александр Карелин встретился с участниками общественного движения "Сделай выбор".

- В рамках движения "Сделай выбор" мы в том числе разъясняем послание президента РФ и стратегические задачи, которые реализуются в регионе, - пояснил депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Александр Карелин.

Один из базовых проектов движения "Сделай выбор" - это конкурс общественных стартапов "Со мной регион успешнее", благодаря которому получил поддержку уже 331 проект. На реализацию первого этапа конкурса предусмотрено 15 миллионов рублей в рамках утвержденной правительством региона областной госпрограммы "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области". В настоящее время ведется прием заявок на второй конкурс, общее финансирование которого составляет 30 миллионов рублей.

Это уникальный конкурс грантов, который поддерживает проекты, направленные на развитие общественных социально ориентированных инициатив. Важно, что принять в нем участие и получить поддержку могут обычные люди, а не юридические организации. Все это делается для того, чтобы как можно больше жителей Новосибирской области могли реализовать свои хорошие и добрые идеи, которые сделают жизнь в регионе лучше и интереснее.

Например, среди победителей конкурса общественных стартапов - педагог Николай Константинов из села Александровка Маслянинского района Новосибирской области. Он - автор проекта "Туристические маршруты Маслянинского района". В походах и на сплавах его подопечные, студенты и школьники из местного туристического кружка, будут собирать информацию и составлять карты достопримечательностей.

- Проект "Со мной регион" успешнее - это про инициативу, доверие и взаимоуважение. Правительство региона предоставило достойные возможности неравнодушным и деятельным людям проявить творческие способности и улучшить условия нашей жизни - открывать и поддерживать в хорошем состоянии спортивные площадки, благоустраивать дворы, организовывать активности для полезного и интересного отдыха. Выиграли те, кто, по сути, ничем не рискуя, попробовал и заявился, - подчеркнул Александр Карелин.